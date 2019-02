Tout ce qu'il faut savoir avant le match Montpellier - Monaco

Le match

Depuis une semaine, Leonardo Jardim est dans un déni conscient, un concept à breveter. A savoir que l’ancien-nouveau coach de l’ASM ne veut plus aborder le passé ni même y faire référence, comme s’il n’avait jamais existé, mais il a conscience que la réalité des chiffres existe, elle. « C’est un peu une nouvelle saison qui débute même si on ne peut pas occulter le classement. C’est ce tableau qui compte mais dans l’état d’esprit, c’est un nouveau championnat. Il faut prendre le plus de points possibles et jouer au niveau des meilleures équipes sur les quinze dernières journées », a simplement détaillé le Portugais avant le déplacement à Montpellier.

En résumé, Monaco part du principe que le championnat de France a débuté lors de la 23e journée. C’est une manière de relever un défi comme un autre. Et comme le karma à l’air de bien tourner en ce moment, Dijon s’est pris les pieds dans le tapis de l’OM, vendredi soir, pendant que Caen perdait à Amiens.

Du coup, Monaco pourrait définitivement sortir de la zone rouge en cas de succès à Montpellier, ce dimanche après-midi, et regarder vers le haut.

Au lendemain de la prestation du Vélodrome (1-1), début janvier, on pensait que l’AS Monaco de Thierry Henry avec Fabreags, Naldo et Ballo-Touré était enfin lancée dans sa saison. Quatre gifles derrière (deux défaites en Ligue 1 et deux éliminations dans les Coupes) et tout était à refaire avant la réception de Toulouse, la semaine dernière.

Une équipe entièrement remaniée Seulement voilà, l’emporter enfin à domicile cette saison a tout changé. D’un point de vue comptable, déjà, puisque l’ASM n’était plus relégable après son succès contre le TFC. Et dans les tronches surtout.

Le plafond de verre a sauté et l’équipe se montre ambitieuse sur le terrain mais aussi sur le papier. Lorsque vous remplacez Aït-Bennasser par Fabregas, Barreca par Ballo-Touré ou encore Sylla par Gelson Martins, ça change foncièrement la donne. Sans oublier les retours de blessures (Rony Lopes, Golovin, Sidibé, Subasic) et un banc qui s’étoffe en qualité également.

Globalement, Leonardo Jardim n’a plus du tout le même matos à sa disposition qu’en début de saison quand il s’estimait incapable d’emmener ce groupe plus haut, ce qui est plutôt normal quand on recrute 8 joueurs - tous des titulaires en puissance - en un mois.

Dans l’Hérault, on n’est pas plus bête qu’ailleurs et on a bien compris la révolution de Palais qui s’est menée en douceur en Principauté. « Monaco est complètement remaniée par rapport à l’équipe du match aller », a avancé Michel Der Zakarian. « Ce n’est pas la même équipe, c’est Monaco II le retour ! » a embrayé Andy Delort.

Dans cette saison galère, il faudra apprécier la mesure avec laquelle Monaco a tout changé, du sol au plafond, dans un calme assez déconcertant.

Certes, les joueurs ont été faire, ici et là, quelques mea culpa face aux supporters mécontents mais globalement la maison monégasque n’a jamais été assaillie par la pression populaire et médiatique durant ce fiasco sportif et politique.

La mansuétude médiatique - on s’inclut dedans - dont a bénéficié l’ASM a finalement permis au club d’avancer dans le brouillard en toute quiétude, quitte à déconstruire ce qui avait été construit la veille.

On essaie d’imaginer les mêmes soucis ailleurs : Paris, Marseille, Lyon, Saint-Etienne ou même Nice. Le feu. Au minimum.

C’est une chance quelque part. Ce samedi après-midi, ce Monaco doit confirmer qu’il est bien ressuscité et réaliser une première cette saison : gagner deux matches de suite en championnat.

Parfois, ça suffit au bonheur.

les compos probables