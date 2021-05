Tout ce qu'il faut savoir avant le match Monaco-Lyon de ce dimanche soir

Personne ne s’attendait en début de saison à ce que ce choc de la 35e journée sente à ce point le soufre et le KO. Lyon pensait avoir mis tout le monde d’accord en giflant l’ASM 4 à 1 un soir d’octobre au Groupama Stadium.



Or Monaco s’est relevé, et même mieux. Il s’est tracé, à force de travail et d’abnégation, un chemin vers des sommets qu’il ne pensait pas retrouver si vite après avoir lutté pour son maintien il y a deux saisons.

En assurant sa place en Ligue Europa et en se qualifiant pour le dernier carré de la coupe de France aux dépens des Lyonnais, l’ASM s’est offert le droit de rêver sans s’embarrasser de la pression qui accompagne normalement la quête d’un titre ou de la Ligue des Champions.

Tout le contraire de l’OL qui s’avance au Louis-II sans filet puisqu’une défaite en Principauté le reléguerait 7 points derrière l’ASM, troisième, et l’éloignerait de façon quasi rédhibitoire de la C1, qu’un club de son standing n’a pas le droit de rater deux années d’affilée.

Pas d’excuses

Sous pression, les dirigeants lyonnais ont ressenti le besoin de lancer le match sur le terrain médiatique. "C’est une finale et on s’y est préparé. On va gagner. Je pense que Paqueta, notre meilleur joueur, ne sera pas blessé dès la 3e minute… Nos joueurs sont prêts. Vous allez voir, ils vont vous surprendre", a promis au micro de Canal + le président Jean-Michel Aulas, faisant référence à la faute de Volland sur le milieu brésilien en coupe de France la semaine dernière.



Le match remporté 2-0 par l’ASM avait été engagé, et il ne fait guère de doute que la tension sera bien présente ce soir. La jeune ASM avait parfaitement maîtrisé ses nerfs et c’est ce que Kovac attend de son équipe, lui qui a mis un point d’honneur à ne pas enflammer un peu plus l’avant-match.

Contre cet OL intermittent, l’AS Monaco doit composer avec les absences de Jovetic, Diop (blessés), Gelson, Golovin (Covid-19) et les états de forme précaires des quatre joueurs touchés par le coronavirus, autorisés à reprendre la compétition (Diatta, Matazo, Millot et Matsima). Niko Kovac espère compter "sur deux ou trois d’entre eux", mais il est difficilement imaginable de les voir obtenir un gros temps de jeu.

Le coach croate, qui a fait du turnover une vraie force, voit sa marge de manœuvre réduite mais il ne s’en servira pas comme une excuse. "Notre groupe reste compétitif. Oui, ça peut être un handicap. Mais c’est surtout une grosse opportunité de montrer, une fois encore, notre caractère. L’atmosphère et les attitudes à l’entraînement sont excellentes. Dans ces conditions, pourquoi ne pourrions-nous pas être en mesure de battre Lyon?"

Reste qu’en cas de défaite, l’ASM garderait sa 3e place et son destin en main. Entre les deux équipes, c’est bien l’OL qui a le plus à perdre.

LES COMPOSITIONS PROBABLES