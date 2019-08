Tout ce qu'il faut savoir avant le match Monaco-Lyon

le match

Imaginez votre banquier épongeant votre découvert. Faisant table rase des bêtises financières du passé. Vous revoilà donc à flot, loin des soucis et des agios. L’image colle assez bien à Monaco cet été. Dans le rouge une partie de la saison dernière, menacé de relégation en Ligue 2, le club princier repart comme si de rien n’était, ce vendredi soir. A Louis-II, à l’heure d’une entrée en matière face à l’OL, choc de cette première journée, les compteurs sont remis à zéro et l’affreux bilan de l’exercice précédent (une 17eplace avec 36 pts et 18défaites) ne fait plus office de fardeau.

L’ASM avance plus légère mais sans être pétrie de certitudes. Dans les discours, difficile de trouver des objectifs précis. A La Turbie, tout le monde marche sur des œufs. Après le cauchemar dont tout le club se remet à peine, les courageux et autres amateurs de pronostics sont peu nombreux.

falcao suspendu

Ce vendredi soir, privé de Falcao suspendu, Leonardo Jardim devrait opter pour un 4-3-3, rabâchant qu’il manque d’attaquants axiaux pour se produire en 4-4-2. Mais il n’est pas le seul à tâtonner. Dans le Rhône, Sylvinho a bouclé une préparation peu convaincante (4 revers, 1 victoire). Le nouveau coach brésilien des Gones n’a pas déniché la formule miracle. Comme sur le Rocher, l’attaque pose question. "Est-ce que Lyon est l’adversaire idéal pour lancer notre saison? Nous avons fini 17e du dernier championnat. Lyon a terminé 3e… Oubliez les matchs de pré-saison, a prévenu Jardim. Lyon est une grosse équipe. La préparation, c’est bien pour travailler.Désormais, les résultats n’auront rien à voir".





les compos' probables