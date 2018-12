Tout ce qu'il faut savoir avant le match Monaco-Guingmap

Le match

Quatre-vingt-dix minutes pour se mobiliser. C’est la mission de Thierry Henry et de son escouade, ce soir, face à Guingamp. Une victoire et Monaco pourrait passer les fêtes loin des lignes de front en fonction des résultats d’Amiens et de Dijon. Un nul ou une défaite et Monaco verrait son adversaire du soir, le seul à faire moins bien que lui sur la phase aller, revenir à deux points dans la bataille du maintien.

Battre Lorient à Louis-II - enfin - a permis de faire sauter le plafond psychologique qui bloquait les Monégasques depuis sept mois. Plus de 220 jours sans la moindre victoire à domicile, quand vous jouez votre peau, c’est un fardeau quotidien dont l’ASM, avec une équipe remodelée, a réussi à se débarrasser en début de semaine.

Conscient du danger qui guette le club, Monaco a resserré les rangs. Le club s’est étoffé en renforçant son département médical pour éviter de voir tomber plus de 15 joueurs à chaque escarmouche. La promotion de Franck Passi comme adjoint pour épauler Thierry Henry dans sa mission sauvetage est également une bonne chose.

Les compos probables