Tout ce qu'il faut savoir avant le match Monaco-Ferencvaros au Louis-II

Le match

Tels des pilotes de Formule 1, les Monégasques visent la pole position, ce soir. Un succès face à Ferencvaros, le champion de Hongrie qui sera soutenu par 900 supporters, est l’ASM prendra les commandes de son groupe. Un bien loin d’être négligeable, même après deux journées. "Cela va être un match difficile mais notre campagne européenne serait bien lancée avec deux victoires en deux rencontres, considère Krépin Diatta. On serait bien positionnés pour la qualification en huitièmes." La saison passée, Monaco avait pris la tête de sa poule de C3 dès la 1re journée. Il l’avait perdu puis récupéré après trois rencontres pour ne plus la lâcher. Avec 3 nuls et 3 victoires, l’ASM s’était directement hissée en huitièmes. Elle avait évité un périlleux barrage contre un 3e de groupe de la Ligue des champions.

En faisant le plein au Louis-II contre les Hongrois, puis face aux Turcs de Trabzonspor le 6 octobre, le club de la Principauté s’enlèverait de la pression pour ses matchs à l’extérieur. "Ferencvaros est une équipe expérimentée sur la scène européenne mais je pense qu’on est en train de grandir nous aussi, reprend Diatta. La saison passée, on a acquis de l’expérience."

Sans Maripan, Boadu fait son retour

Pour la rencontre de ce jeudi soir, Philippe Clement ne pourra pas compter sur Guillermo Maripan. Buteur contre Lyon dimanche, le défenseur a été touché aux abdominaux. "Il ne peut pas se tourner ni sprinter", a précisé son coach, ce mercredi, ne sachant pas encore s’il pourra s’appuyer sur le Chilien en L1, dimanche à Reims (13h). Kevin Volland (cheville) est l’autre absent. En revanche, Myron Boadu fait son retour. L’attaquant néerlandais ne souffre plus du pied et a repris les séances collectives la semaine passée. Il pourrait jouer ses premières minutes de la saison et soulager le duo Ben Yedder-Embolo. "Myron sera sur le banc. On ne sait jamais. Il pourrait jouer dix-quinze minutes si nécessaire, a fait savoir son entraîneur. Par rapport à la Ligue 1, on a la chance de pouvoir compter davantage de joueurs sur le banc en Ligue Europa."

Entré à la 86e minute contre l’OL, Ben Yedder est attendu dans le onze ce soir. Et malgré la fatigue qui commence à poindre, Camara et Fofana pourraient à nouveau débuter au milieu.

"Je ne pensais pas que Mo’ pouvait enchaîner autant, a confié Clement au sujet du Malien, justifiant son temps de jeu conséquent. Honnêtement, j’ai été surpris par ses capacités alors qu’il est arrivé sans préparation"

Il devra néanmoins veiller à ne pas l’essorer face à un adversaire dangereux en transition. Après trois victoires de rang, le Flamand est inattaquable dans la gestion de son groupe. A lui de rester lucide pour que la belle série perdure.

Les compos probables