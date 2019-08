Tout ce qu'il faut savoir avant le match Metz - AS Monaco

le match

Les dernières recrues, Wissam Ben Yedder et Henry Onyekuru, sont du voyage ainsi que le Sénégalais Keita Baldé qui a repris en début de semaine après un repos bien mérité suite à sa finale de la CAN avec le Sénégal.

Suspendus contre Lyon, Falcao et Aleksandr Golovin sont du voyage. Alors que son nom circule du côté de Galatasaray, le Colombien est bel et bien présent pour ce premier déplacement.

Jusqu’au 2 septembre, date de la cloture du mercato, les spéculations vont continuer sur l’avenir du capitaine de l’ASM: une prolongation sur le Rocher ou un dernier beau contrat en Turquie.

Parmi les absents, outre Fabregas qui est suspendu et les quatre blessés (Subasic, Pellegri, Jovetic et Geubbels), Jardim n’a pas souhaité convoquer les joueurs sur lesquels, visiblement, il ne compte pas cette saison et qui sont donc invités à aller chercher du temps de jeu ailleurs (en prêt ou transfert) : Diop, Aït-Bennasser, Sylla ou encore Naldo.

Prêté à Metz par l’ASM, le milieu de terrain Kevin N’Doram ne pourra pas jouer contre Monaco en raison d’un gentlemen’s agreement entre les deux clubs.

les compos probables