le match

Après Guingamp, les supporters monégasques se voyaient en Ligue 2, à ferrailler contre Laval, Grenoble ou Clermont-Ferrand.Avant d’aller défier Marseille au Vélodrome, voilà que les suiveurs du club princier parlent de Coupe d’Europe.

Cesc Fabregas, Naldo, Fodé Ballo-Touré et William Vainqueur sont arrivés.Les trois premiers devraient débuter ce soir.Il n’en faut pas plus pour transformer le mental d’une équipe et de ses supporters par la même occasion. Reste le plus dur à présent, concrétiser cet état d’esprit avec des résultats sur le terrain.Ce soir, c’est l’OM et son stade Vélodrome qui ressemble à une poudrière.

Le public marseillais est en colère contre son équipe, son président, sa direction et son entraîneur, Rudi Garcia.Une aubaine pour l’ASM?

Fabregas d’entrée ?

Faire un coup au Vélodrome serait vu comme un véritable sursaut. Non pas d’orgueil mais qualitatif. Battus dans les arrêts de jeu à l’aller au Louis-II (2-3), les Monégasques avaient commencé à perdre le fil de leur saison ce soir-là.Contre l’OM, Thierry Henry pourrait être tenté d’aligner ses trois recrues (William Vainqueur n’est pas qualifié et blessé dans tous les cas) notamment la plus clinquante d’entre elles, Cesc Fabregas.

Réussir à s’offrir un tel CV quand on est 19e de Ligue 1, c’est un geste fort. Avec l’Espagnol aux manettes - qu’il faudra bien protéger - Monaco n’a plus la même tronche et Falcao pourrait hériter de jolis caviars, lui qui va retrouver les terrains pour la première fois depuis la disparition tragique de son père

LES COMPOS PROBABLES