Tout ce qu'il faut savoir avant le match Lyon-Monaco

La longue liste des absents (Tchouameni, Diop, Sidibé, Golovin , Diatta côté monégasque; Lopes, Dembélé, Slimani côté OL entre autres) n’a douché ni les attentes, ni l’enthousiasme. La preuve, près de 50.000 personnes sont attendues ce soir au Groupama Stadium pour cette affiche de gala entre deux cadors du football français. Une affluence encore jamais vue cette saison à Décines.

"L’an dernier? Un contexte particulier"

Ils ne s’y sont pas trompés car les matchs entre Lyon et Monaco accouchent rarement de rencontres sans saveur. "L’année dernière, on avait livré trois belles batailles", se souvient Niko Kovac.

La première, perdue 4 à 1, avait paradoxalement été fondatrice pour la suite. La seconde, en quart de finale de Coupe de France (succès 2 à 0 des Monégasques), avait été électrique, et la tension était encore montée d’un cran 10 jours plus tard lors de la victoire de l’OL sur un fil 3-2 au stade Louis-II avec un début de bagarre générale après la fin du match qui avait valu l’expulsion de quatre joueurs. Depuis Marcelo a été envoyé en réserve, De Sciglio, Pellegri et Geubbels sont partis, mais la rivalité ne s’est pas envolée comme ça, même si l’entraîneur monégasque a tout fait pour ne pas mettre d’huile sur le feu. "C’est du passé. On se battait pour la 3place, le contexte était particulier, les émotions très fortes. Nous allons essayer de gagner ce match dans de bonnes conditions. Mais nous devons être préparés à tout." Depuis sa défaite sèche à la maison contre l’OM (0-2), ce qui lui avait causé quelques maux de tête, l’ASM vient d’enchaîner un bon nul à Nice et trois victoires consécutives en championnat, dont une dernière convaincante avant la trêve contre Bordeaux (3-0). Remontée à la 6e place au classement elle a l’occasion cette fois d’envoyer un message fort contre un concurrent direct au podium.

"Bosz? Une très belle personne"

D’autant que l’OL, 10e mais à un point seulement de Monaco, se cherche encore. "Comme nous, ils n’ont pas bien démarré le championnat. Ils ne sont pas à leur place au classement. Un nouveau coach est arrivé. Ils ont encore besoin de temps, ils vont progresser. Il manque juste un déclic et j’espère que ça ne sera pas contre nous", a souri Niko Kovac, qui va retrouver dans le Rhône quelques anciennes connaissances de la Bundesliga avec Jérôme Boateng (son ancien joueur au Bayern) et Peter Bosz. "C’est un super coach et une très belle personne. J’ai toujours adoré regarder jouer ses équipes. Je trouve d’ailleurs que Lyon et Monaco se ressemblent".

Les clés de la rencontre, c’est le défenseur monégasque Ruben Aguilar qui en parle le mieux: "L’OL de cette saison va chercher haut, attaque fort comme nous. Ça va être un grand match. Il ne faudra pas faire d’erreurs, ça va se jouer sur de petits détails. C’est l’équipe qui en voudra le plus qui gagnera".