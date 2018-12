Tout ce qu'il faut savoir avant le match Lyon- AS Monaco

Le match

Malaise. C'est le sentiment que les journalistes suiveurs de l'AS Monaco ont ressenti cette semaine en sortant des deux conférences de presse de Thierry Henry. Deux séquences brèves, filmées en direct et, donc, sans filtre, durant lesquelles le coach de l'AS Monaco a répondu aux questions des suiveurs du club de manière sèche, sans jamais vraiment donner de réponse. Lundi, la conférence de presse qui précédait le match de Dortmund a duré 4 minutes et 45 secondes. Vendredi, celle avant Lyon s'est achevée au bout de 5 minutes 53 secondes après plusieurs échanges et/ou tournures de phrases surréalistes.

Extraits :

"Si vous voulez plus de détails dans ce que Bob Tahri (Nommé, en fin de semaine, en charge de la performance, réathlétisation et préparation mentale de l'équipe professionnelle) fait et a fait, voyez avec lui".

"Quand vous voyez Bob, vous lui demandez, c'est son travail. Je vous l'ai dit, tous les clubs ont un préparateur mental."

"Les Gilets jaunes font ce qu'ils ont à faire, nous, on gère ce que l'on a à faire à La Turbie. S'il y a un match on le joue, s'il n'y a pas de match on ne le joue pas."

"Qu'est-ce que ça change en terme d'organisation de passer d'un match à 13h à 21h?

- Personnellement, pour moi, rien du tout."

"Regardez bien ce qu'il y a écrit en haut du communiqué médical pour Subasic. C'est super-important. Ne laissez pas passer l'information, j'ai entendu plein de choses à tort et à travers.

- Qu'est-ce que vous avez entendu?

- La même chose que vous, pas besoin de répéter."

"A l'échauffement, Pellegri était avec le groupe. Je vous le dis, il était à l'échauffement avec le groupe. Je clarifie car vous avez monté vos sourcils deux fois, je vous aide."

Pas de mise au vert pour les Monégasques suite à un souci d'avion

Alors que les Monégasques devaient s'envoler pour Lyon samedi à 18h et dormir dans la capitale des Gones pour une traditionnelle mise au vert de veille de match, l'escouade du Rocher n'a pas pu décoller de Nice en raison d'un problème technique avec leur avion.

Du coup, les hommes de Thierry Henry prendront les airs ce dimanche pour rejoindre Lyon où ils défieront l'OL à 21 heures dans un match important. C'est extrêmement rare pour les joueurs monégasques de ne pas partir la veille d'un déplacement. Décidément, le sort s'acharne.

