Tout ce qu'il faut savoir avant le match Lorient-OGC Nice

Le match

Ce n’est pas un mince exploit qu’a réalisé l’OGC Nice lors des deux dernières journées, avec quatre points empochés sur six en ayant joué deux mi-temps sur quatre, les secondes à chaque fois. Depuis, Christophe Galtier, qui sait très bien que ça ne passera pas tout le temps, a mis tout le monde en alerte pour ne plus démarrer les matchs comme on entre dans l’automne, à tâtons donc. "C’est peut-être l’horaire, notre échauffement, on n’a pas encore trouvé les raisons", a confié le coach niçois, qui imagine ses hommes capables d’être dans l’action, comme à Lille et face à Bordeaux, avec deux victoires réglées dès les premières minutes du match.

A Lorient, qui s’est offert Lille et Monaco, le Gym est attendu sur ce point, mais pas que. Chez les Merlus, mieux vaut avoir les idées claires pour ne pas prendre la marée, boire la mer et les poissons. "C’est une équipe adepte de la transition rapide, bien organisée, avec à sa tête un entraîneur (Christophe Pelissier) que j’apprécie", a salué Galtier, dans l’obligation de changer son onze.

Sans Lemina et Dolberg, avec Delort

Privé de Lemina, l’un des meilleurs joueurs du début de saison niçois, et de Dolberg, encore gêné par une douleur au genou, l’entraîneur du Gym va relancer Thuram dans l’entrejeu et titulariser pour la première fois Delort, en attaque, au côté de Gouiri. On a connu pire comme solutions de repli et c’est sans doute ce qui est le plus marquant en ce début de saison.

Lotomba a un coup de moins bien? Pas grave, Atal prend la relève. Bard a besoin de souffler? C’est au tour de Kamara d’entrer en piste.

Stengs peut-il enchaîner? Pas de souci, Kluivert a des fourmis dans les jambes.

Les compos probables