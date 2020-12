Tout ce qu'il faut savoir avant le match Lille - AS Monaco

La phrase

"C’est difficile de caser les matchs. Les gens ne peuvent pas comprendre la différence entre 13h et 17h et surtout entre 13h et 21h (sur la récupération). Est-ce qu’on aurait pu inverser ce match là ou échanger les horaires entre le Lille-ASM et le Metz-Lyon (programmé à 21h)? J’ai essayé sans aboutir. C’est comme ça."

Christophe Galtier a regretté devant la presse l’horaire du match trois jours seulement après la rencontre de Ligue Europa contre le Sparta Prague.