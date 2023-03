Tout ce qu'il faut savoir avant le match entre Troyes et l'AS Monaco

Ce n’est pas l’un des sujets du prochain bac de philo mais la question qui taraude Monaco ce matin: comment se redresser quand le ciel vous est tombé sur la tête? Éliminée de la Ligue Europa par Leverkusen (2-3, 3 tirs au but à 5), puis à court d’énergie dans le derby dimanche face à Nice (0-3), qui fut "le match de trop" dans une série de cinq en quinze jours dixit le coach Philippe Clement, l’ASM n’avait plus enchaîné deux revers depuis un an et ses échecs à Braga (2-0) et Strasbourg (1-0). Elle a aussi coupé net ses trente-quatre sorties d’affilée en Ligue 1 avec au moins un but marqué.

"¨Prêts à montrer autre chose"

A treize journées de la fin du championnat, le club princier n’a pas envie de s’enliser en début d’après-midi à Troyes. Il aimerait renouer avec la victoire au plus vite. Pour y parvenir, il lui faudra retrouver la régularité, l’or noir que cherchent toutes les écuries à l’aube du sprint final. Un trésor très bien caché. Quand le coach asémiste a été questionné sur les moyens à employer pour lui remettre la main dessus, il a manié l’humour. "Tu as combien de temps devant toi ? On pourrait en parler pendant trois heures", s’est-il amusé. Puis le Flamand a livré sa recette, concoctée autour de quatre piliers : technique, physique, mental et tactique. "Il faut repartir sur les choses que l’on a bien faites ces derniers mois et pousser les bons boutons chez chaque joueur. On n’a pas joué à notre niveau contre Nice mais les joueurs sont prêts à montrer autre chose à Troyes."

Sans les nommer directement, le Belge veut revoir de l’efficacité dans les deux surfaces, de l’impact dans les duels et la force collective que dégageait sa troupe ces derniers mois. D’autant plus qu’elle a refait le plein d’énergie. "Contre Nice, on a manqué de fraîcheur à la fin d’une grande série de rencontres et de voyages, mais on n’a pas besoin de deux mois pour régénérer les corps, disait-il vendredi. Une semaine, c’est assez."

Il a excusé la perte de lucidité de son groupe après la déroute dans le derby, parce qu’il a été joueur lui aussi et il comprend ces phases où la tête et les jambes ne répondent plus.

Ben Seghir et Camara forfait

Reste que le Belge n’acceptera plus l’excuse de la fatigue pour justifier défaite et approximations. Il a détesté la manière dont son équipe a été transpercée par les contres niçois. Et il s’est servi du cas de Disasi pour illustrer une situation qu’il veut croire exceptionnelle. L’international français n’a pas été, comme d’autres, à son avantage face au Gym. "Axel est l’un des meilleurs Monégasques depuis le début de la saison. Normalement, il ne fait pas ces erreurs", l’a dédouané son entraîneur, qui doit composer sans Ben Seghir (malade) et Camara (cheville), en plus de Maripan et Vanderson (genou). Malgré ces absences, chuter en Champagne ferait désordre, face au 19e, moribond depuis des mois (1 nul, 7 revers sur ses 8 derniers matchs de L1). "A Troyes, il faudra casser un mur et défendre beaucoup mieux", pose Clement, qui s’attend à défier un bloc bas.

Repassé à trois derrière face au Gym, le Belge pourrait relancer une défense à quatre dans l’Aube. Il considère que ses "joueurs offensifs ont plus d’automatismes" dans cette configuration, son équipe semblant plus équilibrée. Son choix du week-end dernier avait été dicté par les absences mais le retour d’Aguilar, pressenti pour réintégrer le onze, devrait lui permettre de revenir au 4-4-2. Un système éprouvé qui doit ramener l’ASM sur le podium, d’où elle a été évincée par Lens hier, auteur d’un nul contre Lille (1-1).

Compos probables

La phrase

"Par le passé, nous avons déjà vécu des rencontres avec Madame Frappart (qui sera assistée par Elodie Coppola et Manuela Nicolisi). Elle avait réalisé des bons matchs avec nous. J’ai vu aussi ses prestations à la télé et pendant la Coupe du monde. Cela ne fera pas de différence pour moi."

De Philippe Clement, l’entraîneur monégasque, au sujet du trio arbitral 100% féminin qui dirigera la rencontre aujourd’hui. C’est une première dans l’histoire de la Ligue 1.

Les Troyens ont été renversés à Ajaccio (2-1), dimanche dernier. Photo AFP.