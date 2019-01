Tout ce qu'il faut savoir avant le match entre Dijon et l'AS Monaco

Le match

On remet tout à plat. Ou presque. En une semaine, Monaco va réaliser un exploit, celui de jouer trois matches avec trois entraîneurs différents: Thierry Henry contre Metz, mardi, Franck Passi ce samedi soir à Dijon et, enfin, Leonardo Jardim à Guingamp, mardi.

Un jeu de chaises musicales qui ne fait pas franchement rire les supporters de l’ASM qui se demandent dans quel bourbier leur cœur a mis les pieds depuis le début de saison.

Monaco entame une série de deux matches clés pour sa survie. Dijon en Ligue 1, 18e au classement, et Guingamp en demi-finale de Coupe de la Ligue, mardi. Deux matches qui peuvent tout changer.

Soit Monaco réagit enfin et saupoudre un peu de joie sur sa fin de saison avec une éventuelle qualification européenne en cas de victoire en Coupe de la Ligue, ce qui serait un miracle au regard de la saison.

Soit l’équipe continue de s’enfoncer et le seul objectif viable jusqu’en mai tient en un seul mot: maintien.

Comment le groupe va-t-il réagir au départ de Thierry Henry? En football, c’est souvent la même chose quand un coach est congédié, les langues se délient.

"Titi" était trop arrogant, exigeant, sûr de lui et dépassé par sa fonction. Globalement, Jardim a eu droit au même traitement quand il n’arrivait plus à faire passer son message en octobre.

Les joueurs étaient lassés, s’ennuyaient à l’entraînement et pestaient contre cet entraîneur qui ne donnait que trop peu d’explications. Le destin va permettre aux deux parties de se retrouver dans l’intimité d’un huis clos puisqu’entre Dijon, ce samedi soir, et Guingamp, mardi, l’équipe ne rentrera pas sur la Principauté.

Cette mise au vert de quatre jours ressemble à ce qu’elle est: une mission commando. Franck Passi, comme Henry avant lui et comme Jardim après, va devoir trouver les mots pour motiver cette équipe qui peine à se transcender.

Qui sont les fautifs?

Il se dit que Thierry Henry a perdu l’appui des anciens au fur et à mesure de ses décisions vexatoires. Donner le brassard de capitaine à Tielemans en cas d’absence de Falcao partait d’une bonne intention, il fallait "réveiller" le Belge.

Mais Glik l’a pris comme un affront. Surtout que l’explication a mis du temps à venir jusqu’aux oreilles du Polonais. Des petites histoires comme ça, le groupe en regorge depuis la prise de fonction de Thierry Henry, début octobre.

Rien de bien méchant mais l’accumulation des grains de sable a fait dérailler une machine qui peinait déjà à avancer.

Qui est fautif? Au sein du groupe règne malgré tout une forme d’incompréhension. Parce que l’effectif est trop dense pour y créer la moindre émulation (près de 50 joueurs susceptibles d’être convoqués dans les 18).

Et aussi car le staff (technique, médical ou autre) qui gravite autour de l’équipe première est tout aussi dense. "Il y a des gens qui sont au contact de l’équipe première dont j’ignore complètement la fonction" souffle un salarié.

Comme souvent en cas d’échec, on se dévisage. On pointe du doigt les responsabilités des uns et des autres. Henry, Vasilyev, Rybolovlev, Emenalo, les joueurs.

Chacun a son bouc émissaire en ligne de mire. Pour le moment, seul le poste d’entraîneur a été mis en danger. Jardim d’abord, puis Henry. Avec le retour du Portugais à son poste, Monaco se focalise sur l’essentiel: sa survie

En attendant, à Dijon, on est aussi prêt à en découdre à en croire Antoine Kombouré: "C’est une finale avec un match à six points. Gagner est essentiel. Le changement d’entraîneur à Monaco ne change rien pour nous dans la préparation. On jouera contre onze Monégasques."