Tout ce qu'il faut savoir avant le match Dijon FCO - AS Monaco

le match

On n’a cessé de l’écrire, mais Monaco compte trois succès de rang et ce n’était plus arrivé depuis mai 2018. Ce qu’a fait Moreno n’a donc rien d’anecdotique.

À Dijon ce samedi soir, face à une équipe barragiste mais qui ne donne jamais grand-chose aux gros qui se déplacent en Bourgogne, Monaco a le 4 à la suite à portée de main.

Mais attention. Au stade Gaston-Gérard, l’OM et l’OL n’ont pu faire mieux que 0-0. Paris, Rennes et Lille sont, eux, repartis les poches vides. Que des prétendants au podium.

La dernière fois que Dijon a trébuché sur sa pelouse en Ligue 1, il faisait beau, chaud, et le mois d’août n’était pas encore terminé. Depuis plus rien.

les compos probables