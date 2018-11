Tout ce qu'il faut savoir avant le match Caen-As Monaco

Le Match

Après 13 journées de Ligue 1, jouer le maintien n'est plus tabou à Monaco, plutôt habitué à jouer le haut du tableau ces dernières années. En Normandie, sur la pelouse du 17e, l'ASM essayera de mettre fin à une série noire de 16 matches consécutifs sans victoire.

Mais le club, même s'il empoche les trois points, passera le week-end dans la zone de relégation, vu son retard de quatre unités sur le barragiste Dijon... C'est dire l'urgence de la situation!

"Mais ça je le dis depuis le début", souligne Thierry Henry en conférence de presse. "Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Tout le monde peut descendre dans ce genre de situation. Tout le monde est au courant."

Son équipe se mettra donc enfin en mode "mission", comme il avait l'habitude de le faire, lui, quand il était joueur? "Cela a toujours été le discours", insiste-t-il. "On est dans une situation délicate et tout le monde est au courant. J'ai déjà parlé de Saragosse, descendu avec des joueurs extraordinaires [en Liga en 2008, ndlr]."

Monaco reste sur deux gifles 4-0 à domicile, contre Bruges en Ligue des champions puis le PSG en Championnat, qui ont définitivement éteint l'état de grâce de Henry, signé en octobre, qui n'a eu de "grâce" que le nom.

N’Doram arrêté six semaines

Le communiqué médical dévoilé ce jeudi et signé du Dr Kuentz faisait état de onze joueurs encore blessés. N’Doram, victime d’une entorse du genou la semaine dernière, est "arrêté pour six semaines".

Rony Lopes, Pellegri, Serrano et Traoré sont en reprise, Jovetic (cuisse), Mboula (cuisse) et Sidibé (pourtant dans le groupe France) en soins, Ahoulou a été opéré du pied gauche et sa reprise s’effectuera "dans cinq semaines".

Enfin, Glik (adducteur) a "repris la course" et Touré "soigne une élongation de l’ischio droit".

Autre absent, Raggi, toujours suspendu.

Les compos probables