Tout ce qu'il faut savoir avant le match Bordeaux - AS Monaco

La phrase

"On a fait une réunion de famille mardi. Tout le monde a parlé à cœur ouvert. Il y avait les joueurs, les staffs technique et médical, l’attachée de presse, les intendants. Tous ceux qui vivent avec nous et qui souffrent en ce moment. Après notre défaite à Saint-Etienne (4-1), il y a eu une prise de conscience. Il faut être positif, croire en nous. Plusieurs joueurs de l’équipe ont connu notre situation et ils s’en sont toujours sortis. ça m’a fait du bien d’entendre ce discours. On s’est libérés. La semaine a été très agréable, un poids est parti."

Jean-Louis Gasset, entraîneur de Bordeaux, qui pourrait lancer une défense à cinq ce samedi après-midi. L’ASM s’est montrée moins à l’aise face à ce type d’organisation.

Le chiffre

1. En 1963, emmené par le capitaine Michel Hidalgo, le club princier avait signé l’unique doublé coupe-championnat de son histoire.