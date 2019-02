Tout ce qu'il faut savoir avant le match AS Monaco - Toulouse FC

La décla

"C’est difficile pour un joueur d’être toujours à son top niveau. Il y a des hauts et des bas, comme dans la vie. La confiance va revenir, le coach me connaît. Le plus important c’est de travailler au quotidien pour s’en sortir. La méthodologie de Jardim est connue, c’est un avantage pour nous car on la connaît. C’est bien aussi pour les nouveaux joueurs." - Jemerson, à propos du retour de Leonardo Jardim.

la stat'

24. À l’issue de la fin du mercato hivernal, Monaco comptabilise actuellement 24 joueurs prêtés: Nguinda, Alioui, Appin, Étienne, Nardi, Tormin, Cardona, Bongiovanni, Traoré, Lopez (tous à Bruges), Gil Dias (Olympiakos), Mexique (Cholet), Boschilia (Nantes), Llorente (Extremadura), Diallo (Brest), Baldé (Inter), Almeida (Xanthi), Jorge (Porto), Grandsir (Strasbourg), Pelé (Nottingham), Aït Bennasser (Saint-Etienne), Barreca (Newcastle), Badiashile (Rennes) et Tielemans (Leicester).