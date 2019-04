Tout ce qu'il faut savoir avant le match AS Monaco - Stade de Reims

Le match

Quand on bat l’OL et le LOSC en moins de quinze jours sans prendre le moindre but, on se dit que le maintien en Ligue 1 est quasiment assuré. Ou tout du moins qu’il doit être une formalité. D’autant plus quand vous avez la chance de renforcer votre équipe avec des Cesc Fabregas, Gelson Martins et autre Adrien Silva lors du mercato hivernal.

Pourtant, depuis la victoire sur la pelouse de Lille le 15 mars (1-0), Monaco interroge.

Une défaite contre Caen (0-1) puis un match nul arraché dans les arrêts de jeu à Guingamp (1-1), deux concurrents directs au maintien, ont ramené l’AS Monaco sur terre.

Sur ces deux matches, Monaco n’a jamais été vraiment dominé dans le jeu, au contraire, mais l’équipe de la Principauté aura systématiquement mal commencé ses matchs. Et en Ligue 1, c’est souvent fatal.

Le but tardif de Stevan Jovetic inscrit au Roudourou samedi dernier permet à l’AS Monaco de garder une certaine avance sur la zone rouge. Dijon, 18e, est à 6 points, Caen et Guingamp affichent 8 points de retard. A sept journées de la fin, ça laisse un certain matelas... à condition de se remettre à gagner des matchs.

