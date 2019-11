Tout ce qu'il faut savoir avant le match AS Monaco - Dijon

la décla'

"C’est la deuxième attaque de France. Ben Yedder et Slimani doivent peser 14 buts et 7 passes décisives, ce n’est pas anodin. Je suis assez fan de leur complémentarité. Je redécouvre Slimani. J’adore sa qualité de passe et la connexion qu’il a avec Ben Yedder. Il revient un peu trop tôt pour moi. J’aurais préféré qu’il ne soit pas apte à jouer. S’il joue, on s’adaptera. C’est un des points forts de Monaco. Si Monaco est sorti un petit peu de sa dynamique négative, les deux n’y sont pas étrangers. Je pense aussi que Jardim a trouvé un nouvel équilibre avec une défense à 5 qui lui convient bien. Ils ont commencé dans le dur, ils sont en train de trouver leur rythme de croisière. Ils ont des joueurs de qualité. Le duo d’attaque m’impressionne. Au milieu, il y a des joueurs intéressants. Golovin aussi ça fait un moment que je ne l’ai pas vu à ce niveau-là. Silva a une qualité technique intéressante. Je pense qu’ils ont les moyens de viser au moins un top 10. Ce qui est compliqué c’est que le championnat est homogène, tout le monde est dans le même panier à part le PSG", Stéphane Jobard, l'entraîneur de Dijon.

1. A l’occasion de la réception de Dijon, AS Monacœur célèbre en avant-première la « Journée Internationale des Droits de l’Enfant » qui aura lieu le 20 novembre.

Pour permettre aux enfants de venir, des conditions avantageuses ont été mises en place: pour 1€ symbolique, tous les enfants de moins de 12 ans pourront assister au match, tandis que l’entrée sera gratuite pour les scolaires monégasques.

Les fonds collectés serviront à soutenir les missions des associations humanitaires monégasques partenaires, qui œuvrent à la défense des droits de l’enfant partout dans le monde.