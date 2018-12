Tout ce qu'il faut savoir avant le match AS Monaco - Borussia Dortmund

le match

Le hasard est cruel. Ce mardi soir à partir de 21 heures, l’AS Monaco reçoit le Borussia Dortmund dans un match de Ligue des champions. La folie s’arrête là puisque Monaco est déjà éliminé et assuré de terminer dernier de son groupe et le Borussia Dortmund est, de son côté, qualifié.

Le match n’a aucun enjeu sportif. C’est une rencontre amicale.

Pis, la rencontre entre l’Etoile Rouge Belgrade et le PSG qui, pour le coup, revêt un immense intérêt sportif, se jouera exactement au même moment.Les amateurs de football seront frustrés.

Les supporters de l’ASM, eux, regarderont leur équipe évoluer une dernière fois en Ligue des champions avant de prendre congé de la plus grande compétition européenne pendant un moment car, à l’heure actuelle, on imagine mal l’équipe monégasque, 19e de Ligue 1, se qualifier pour la prochaine C1.Les regrets de quitter la scène européenne ne sont pas nombreux tant l’équipe du Rocher n’a jamais semblé en mesure de rivaliser avec Dortmund et l’Atlético Madrid mais, et c’est plus inquiétant, avec le FCBruges non plus.

une équipe monégasque rajeunie face à hakimi et diallo



Dans les faits, les Monégasques n’ont plus joué depuis le déplacement d’Amiens, mardi dernier. Entre le voyage dans la Somme et celui de Lyon, dimanche, se seront donc écoulé douze jours. Parfait pour se refaire une santé. Délicat pour garder le rythme.

Du coup, faut-il faire tourner dans ce match sans enjeu afin de ne pas prendre de risque de blessure ou tenter de donner du rythme aux titulaires habituels? C’est un dilemme sur lequel Henry semble avoir tranché puisque l’on devrait voir une équipe modifiée (comprendre rajeunie) contre Dortmund comme ce fut le cas à Madrid, le 28 novembre.

Lucien Favre, qui retrouve la Côte d’Azur pour l’occasion, fera également une grande revue d’effectif puisque six titulaires sont absents (préservés et/ou repos) dont tout son milieu de terrain ainsi que son capitaine Marco Reus.

Du onze qui a remporté le derby de la Ruhr, samedi, il ne restera que trois joueurs: Bürki, le gardien, le latéral Hakimi et Abdou Diallo, le défenseur central formé sur le Rocher mais qui n’a jamais eu sa chance sous Jardim. Ce qui aurait pu être une formidable affiche de football va, vraisemblablement, se transformer en un match amical de gala.

les compos probables