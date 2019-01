Tout ce qu'il faut savoir avant le 16e de finale de coupe de France entre l'AS Monaco et Metz

Le match

La saison de l’AS Monaco est tellement folle qu’on s’attend à tout. Alors quand Thierry Henry a débarqué en conférence d’après-match à la suite du revers contre Strasbourg en éructant qu’il avait un scoop", les suiveurs de l’ASM ont tous pensé la même chose: une démission.

Après tout, trois mois après son arrivée, la "patte" Thierry Henry reste difficile à percevoir dans les résultats (19e de Ligue 1). Mais non, Henry a simplement pesté contre l’arbitrage vidéo de manière véhémente.

Le lendemain, reposé, il avait plus de retenu et a même tenu à s’excuser pour ses propos contre le Strasbourgeois Lala en cours de match. A l’heure des réseaux sociaux, tout va très vite et ce qui était un simple fait de jeu est devenu une affaire d’état.

Parce que c’est Henry et parce que Monaco est avant-dernier de Ligue 1. Samedi, c’est un déplacement à Dijon, 18e, qui se profile où Antoine Kombouaré, qui a pris la succession d’Olivier Dall’Oglio, s’est embarqué dans une mission sauvetage.

Du coup, qu’attendre de ce seizième de finale de Coupe de France face à Metz, ce mardi soir?

"C’est une équipe pas évidente à manœuvrer. Un match de Coupe reste un match de Coupe", a détaillé Henry en conférence de presse.

Le spectre du Louis-II Les Monégasques vont retrouver le Louis-II quelques jours après le fiasco strasbourgeois.

En fin de match, comme ce fut le cas notamment à Reims ou avant la réception du PSG, les joueurs se sont expliqués avec les supporters, dépités et excédés des résultats et de la tournure de la saison. C’est presque un rituel. On faute, on s’excuse, on s’explique, et on repart comme si de rien n’était.

"On souffre cette année à domicile. Il y a un problème au Louis-II, on ne gagne pas en championnat depuis mai. Quand tu veux te sauver, il faut gagner à domicile", a conclu Henry.

Sauf que c’est la Coupe de France. Avec la Coupe de la Ligue, c’est la seule bouffée d’oxygène depuis un moment sur le Rocher. Ce sont aussi les seuls matches que Monaco arrive à ne pas perdre, ce qui est un exploit.

Et dans une telle saison galère, où placer le curseur dans une semaine avec un match de Coupe contre le leader de Ligue 2 et un déplacement chez un concurrent direct au maintien? La réponse est dans la question mais on peut aussi entendre que la meilleure manière de préparer Dijon est d’écarter Metz.

Ce mardi soir, dans un stade qui sonnera creux, Monaco ouvrira une drôle de parenthèse, une de plus, dans une saison qui pour le moment n’a aucun sens.

Pour preuve, depuis plusieurs matches, Thierry Henry a décidé de ne plus communiquer le groupe retenu pour les matches à domicile.

Autrement dit, dans un club qui compte près de 50 contrats professionnels disponibles - sans oublier les jeunes Biancone et Thuram - Thierry Henry a l’embarras du choix pour coucher 18 joueurs sur une feuille de match. Et nous aussi, du coup.