Tout ce qu’il faut savoir avant Guingamp - Monaco

Une semaine après le couac face à Caen au Louis-II (0-1), Monaco aimerait ne pas être « chocolat Menier » (1) au coup de sifflet final de son choc contre Guingamp, 19e de Ligue 1, ce soir au Roudourou.

Dans cette saison forcément compliquée pour le club de la Principauté, Guingamp est, jusqu’ici, synonyme de mauvaises soirées. En décembre, Thierry Henry avait ordonné à ses troupes de se préparer à la guerre avant de recevoir les Bretons au Louis-II pour finalement tomber dans un guet-apens (0-2).

Un mois plus tard, Thierry Henry avait rendu son tablier et pour le retour officiel de Leonardo Jardim sur le banc de l’ASM, Monaco avait sombré en demi-finale de Coupe de la Ligue en Bretagne (2-2 après avoir mené 2-0, défaite aux tirs au but). Ce soir-là, William Vainqueur avait rejoint les vestiaires après 14 minutes de jeu, expulsé.

Rien n’est acquis

Deux soirées cauchemardesques qui résument assez bien la saison de l’ASM. A huit journées de la fin, Monaco n’est toujours pas assuré de jouer en Ligue 1 la saison prochaine même si la marge est quand même importante sur ses poursuivants (7 points sur Caen, 8 sur Guingamp).

« 8 points, ce n’est rien, c’est trois matches » avait sèchement répondu Leonardo Jardim après la défaite surprise concédée face à Caen samedi dernier.

Rien n’est acquis mathématiquement et le revers face aux Normands démontre que tout sera compliqué jusqu’à la 38e journée dans un championnat où personne n’avance très vite à l’exception du PSG. Reste que Monaco doit absolument ramener un résultat de Bretagne pour ne pas s’offrir une fin de saison stressante. De son côté, Guingamp digère difficilement sa finale de Coupe de la Ligue perdue contre Strasbourg la semaine dernière.

Mercredi, les hommes de Jocelyn Gourvennec se sont inclinés sur la pelouse de Montpellier lors d’un match en retard (0-2), concédant ainsi une 18e défaite en 30 journées. « On ne se libère pas encore complètement car on n’y croit pas totalement, a concédé Jocelyn Gourvennec, vendredi. Qu’on prenne plus d’initiatives, à commencer par ce match contre Monaco. Il nous manque ce grain de folie dans les trente derniers mètres ».

Guingamp est l’une des nombreuses équipes à ne pas avoir perdu contre Monaco cette saison, pour autant, Jocelyn Gourvennec se méfie du renouveau monégasque.

"Monaco s’est refait avec plus de talent"

« Monaco s’est refait, avec plus de talent. Ils ne sont pas très, très loin devant, à nous de les accrocher », a conclu le coach guingampais. Sur le papier, c’est un match très important que va jouer l’AS Monaco dans les Côtes-d’Armor.

On parle d’un match couperet entre le 19e et le 16e de Ligue 1 à quelques journées de la fin de saison où Monaco devra faire sans son capitaine et meilleur buteur Falcao, touché aux adducteurs (voir ci-dessous).

Décidément, la saison de l’AS Monaco sera compliquée jusqu’au bout.

Et il reste encore huit journées de championnat à disputer.

1. Expression que l’on peut définir comme le fait de se faire avoir. On peut arranger l’expression avec les chocolats de son choix, les chocolats Menier étant une célèbre entreprise chocolatière française fondée en 1816.

Rennes - Monaco fixé

Initialement prévue le dimanche 28 avril, la rencontre Rennes-Monaco comptant pour la 34e journée de Ligue 1 a été reportée puisque les Bretons disputent la finale de la Coupe de France le samedi 27 avril. Du coup, le match Rennes-Monaco est fixé au mercredi 1er mai à 19h.