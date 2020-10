Tout ce qu'il faut savoir avant AS Monaco-Montpellier ce dimanche à 15 heures

La phrase

"On a dit dès le premier jour qu’on souhaitait développer un jeu agressif. Si tu veux évoluer de la sorte, il faut courir de manière intense pendant 90 minutes. On est sur la bonne voie, mais on peut faire encore plus. Je ne veux pas dire mon secret mais il est important d’avoir une condition physique au top pour donner le meilleur de soi-même. Techniquement et tactiquement, c’est plus simple ensuite." Niko Kovac, coach de Monaco.