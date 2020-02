Tout ce qu'il faut savoir avant AS Monaco-Montpellier

Le match

Rien d’extraordinaire. Rien d’insurmontable. Et pourtant... Depuis mai 2018, Monaco n’a pas réussi à gagner trois matches d’affilée en championnat.

Du coup, la venue de Montpellier ce vendredi soir est à prendre avec des pincettes. Plus encore si l’on se plonge dans le passé.

Pas si éloigné. Souvenez-vous. Samedi 5 octobre 2019. Boostée par deux succès de rang contre Nice et Brest, l’équipe de Jardim était pourtant tombée de très haut à la Mosson. Près de 30 ans que l’ASM n’avait pas perdu dans l’Hérault! Ce jour-là, un seul motif de satisfaction: la passe de Slimani, pour le but de Ben Yedder.

Slimani - Ben Yedder, Ben Yedder -Slimani. Ce duo qui a semé la terreur en début de saison devrait -enfin - être recomposé ce vendredi soir. Moreno ne se l’interdit pas.

"Oui, Slimani est prêt pour jouer 90 minutes. Mais si je peux me permettre, je ne vais pas davantage parler de Slimani, car pour moi le plus important, c’est l’équipe", tempérait cette semaine l’entraîneur espagnol qui se félicite d’avoir de la concurrence en attaque avec Jovetic, Baldé, Ben Yedder voire Geubbels en attendant Pellegri.

Le 4-4-2 losange pourra s’appuyer sur le retour de Bakayoko, mais il faudra faire sans Adrien Silva et Tchouaméni suspendus. Enfin, Fabregas et Jovetic devraient être en concurrence pour le rôle de n°10. En cas de succès, Monaco ferait surtout une excellente opération au classement en doublant Montpellier 5e, deux points devant. Sans Delort suspendu, l’équipe de Der Zakarian reste toujours difficile à manœuvrer. Les Monégasques devront livrer un match complet et maîtrisé.

Longtemps que cela n’est plus arrivé.

Les compos probables