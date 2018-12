Tout ce qu'il faut savoir avant AS Monaco- Lorient ce mercredi soir en Coupe de la Ligue

Le match

Ce mercredi soir, contre Lorient, Thierry Henry va surtout miser sur ses jeunes pour se hisser en quart de finale de Coupe de la Ligue même si tous les yeux sont braqués sur Guingamp, samedi.

Thierry Henry fait donc l’impasse? "Est-ce que ça veut dire qu’on ne va pas jouer contre Lorient, poursuit-il. Non, on va jouer contre Lorient. Et ensuite, on sera prêt contre Guingamp. J’attends déjà une réaction de l’équipe contre Lorient. Mais il y aura un roulement, avec de très jeunes joueurs. Ensuite, j’attends surtout une grosse réaction contre Guingamp. Ce sera la guerre."

>>LIRE AUSSI. Mercato: l'AS Monaco lorgne sur Skrtel, Pepe, Cahill, Koscielny...

Les jeunes auront donc la responsabilité du club sur les épaules. Pas forcément évident de se faire une place dans ces conditions confesse Sylla: "La saison est différente que celle de l’année dernière, on n’a pas la même dynamique, on joue la survie. Il faut se donner à 200%, il n’y a que le travail qui paie".

A Madrid, déjà, Thierry Henry avait grandement rajeuni son onze de départ pour ne pas perdre de force avant la Ligue 1. "Je ne dis pas que ça sera facile, avoue d’ailleurs Henry. Je connais Micka (Landreau), il va bien préparer son équipe et voudra venir faire un coup. "

Mercredi, ce n’est pas l’Atlético Madrid de Griezmann en face mais le 4e de Ligue 2. Et puis la jeune garde monégasque ne fait pas que colmater les brèches selon son coach. Après le match accompli de Benoît Badiashile à Amiens, Henry s’était montré élogieux: "Il a encore des choses à peaufiner. Mais c’est un garçon qui nous aide et qui fait même plus que nous aider."

En ce moment à Monaco, toute aide est bonne à prendre.

Les compos probables