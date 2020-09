Tout ce qu'il faut savoir avant AS Monaco - FC Nantes ce dimanche à 17 heures

Pas de Benjamin Lecomte (décisif face à Reims et à Metz) dans les buts monégasques ce soir face à Nantes. Le gardien monégasque, positif au test Covid, se sent bien mais doit encore attendre les prochains examens. Niko Kovac a lui obtenu son double test négatif, et devrait prendre sa place sur le banc, n’ayant finalement manqué aucune journée.

Majecki (20 ans, 1,91m) va donc connaître son baptême du feu en Ligue 1, lui qui est arrivé sur le Rocher cet été. « Je suis confiant qu’il soit notre numéro 2 et je ne sens aucune peur chez lui », ajoute Kovac.

Si la trêve internationale a été marquée par les signatures de Kevin Volland et Caio Henrique, l’on sait déjà que le défenseur brésilien est indisponible aujourd’hui (contracture à une cuisse). Pour Kevin Volland, la question porte sur sa titularisation d’entrée, ou pas. Niko Kovac apprécie énormément le profil de l’attaquant bavarois, mais l’ancien coach du Bayern sait aussi que Kevin Volland n’est pas encore à 100 %. La Bundesliga ayant fini très tardivement, il a, de fait, subi une préparation un peu tronquée. Certainement pas prêt pour 90 minutes, Volland, de ce qui a été aperçu à La Turbie, ne manque ni d’envie, ni de puissance, ni de qualités techniques... Et il n’est pas un supporter monégasque qui n’espère pas beaucoup de son association avec Wissam Ben Yedder, notamment. Sans Golovin (blessé), ni Fofana (suspendu), Kovac a avoué plancher jusqu’au dernier moment sur sa compo d’équipe. « Stevan Jovetic, Cesc Fabregas et Pietro Pellegri sont de retour, nous avons assez de possibilités, il faut prendre les bonnes décisions », note-t-il.

Côté Nantais, l’effectif a peu bougé par rapport à la saison passée. Les Canaris ne manquent pas de repères.