Touché à un mollet, Stevan Jovetic forfait pour le choc de l'AS Monaco contre Lyon

Sorti sur blessure au bout d'un gros quart d'heure de jeu contre Angers ce week-end, après une première alerte au mollet face à Lyon en Coupe de France, Stevan Jovetic a passé un IRM ce lundi.

Si de nouveaux examens doivent encore préciser la gravité de sa lésion et le délai de guérison, il est d'ores et déjà certain que le buteur monténégrin manquera la réception des Lyonnais ce dimanche soir, comme le révèle l'Equipe.

Un coup dur alors que Jovetic (6 buts, 1 passe décisive cette saison) avait été titularisé quatre fois sur les cinq derniers matchs de Monaco.

Gelson, touché par la Covid-19, ce week-end et Sofiane Diop, blessé à la cheville, devraient également être forfait pour la rencontre.

En cas de victoire, l'AS Monaco (3e) peut mettre l'OL à 7 points avant les trois derniers matchs de championnat et faire un énorme pas vers la Ligue des Champions.