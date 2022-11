Todibo impérial, Brahimi décevant... Les notes des joueurs de l'OGC Nice après leur victoire face à Brest

Schmeichel (7): au bout de trois minutes, il a été sauvé par sa barre sur une tentative contrée de Camara. Avant la mi-temps, il s’est fait plaisir en s’envolant sur une frappe de Camara (43’). Encore décisif face à Arconte (69’) qu’il devance en fin de match avec une belle sortie au sol (87’).



Atal (6): il n’a pas tout réussi mais a toutefois laissé planer une menace sur son côté droit. Quelques bons centres. Remplacé par Bryan (80’).



Todibo (8): en première période, il a été impérial et décisif sur quelques contres brestois. Par la suite, il a encore été excellent défensivement et a même offert une balle de but à Ramsey. On a retrouvé le roc de la saison dernière.



Dante (7): le pauvre Le Douaron a passé un très mauvais après-midi avec le capitaine niçois à ses trousses. Il est bon tous les trois jours, à 39 ans, une machine!



Lotomba (7): préféré à Bryan sur le côté gauche, il a mis un ballon parfait, de son mauvais pied, sur la tête de Laborde (26’). Il a été héroïque pour détourner une frappe d’Honorat (68’), ce qui a donné un tout autre relief à sa performance. Remplacé par Mendy (86’).



Boudaoui (6): il a envoyé deux frappes (52’, 85’), encore parcouru un nombre impressionnant de kilomètres et répondu aux attentes de son coach. Facile balle au pied dans les petits espaces.



Lemina (7): de loin, il a obligé Bizot à une première parade (6’). De tous les combats à la récupération, il est allé au bout de ses forces. L’un des garants de la bonne forme niçoise. Remplacé par Thuram (67’).



Ramsey (5): il a joué à son rythme et toujours proposé des solutions entre les lignes. Hélas, il a raté le cadre à deux mètres du but (51’) et vu sa tête sortie par Bizot (64’). A quelques jours de la Coupe du monde, il a tenu tout le match.



Brahimi (3): de nouveau titulaire, il a eu du mal à se mettre dans le sens du jeu et a trop souvent fait les mauvais choix dans les trente derniers mètres. Remplacé par Diop (46’) (6) qui a immédiatement rehaussé le niveau du Gym et débloqué le match avec sa frappe lointaine détournée par Laborde.



Pépé (5): il ne s’est pas créé de grosses occasions mais a embêté la défense brestoise par son placement entre la défense et le milieu. Il va pouvoir recharger les batteries avant Lyon, vendredi prochain. Remplacé par Delort (86’) de retour après sa blessure au genou à Auxerre, le 16 octobre.



Laborde (6): ça faisait deux matchs qu’il n’avait pas touché un poteau, ce qui s’est de nouveau produit sur une belle tête (26’). Juste après une belle déviation pour Boudaoui, il a prolongé une frappe de Diop dans la cage brestoise, sans le vouloir. On prend!