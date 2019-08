Tiémoué Bakayoko proche d'une retour à l'AS Monaco

A quelques encablures de la fin officielle du mercato d’été - lundi prochain à minuit - l’AS Monaco continue de s’activer dans la construction de son groupe.

Alors que le milieu Youssef Aït-Bennasser devrait prendre la direction de Bordeaux dans le cadre d’un prêt, Monaco pourrait vite enregistrer deux nouvelles arrivées. La première est une tête connue (Tiémoué Bakayoko), la seconde une nouveauté (Arthur Zagre).

>> RELIRE. En provenance du PSG, le jeune Arthur Zagre débarque à l'AS Monaco

Bakayoko, qui a évolué sur le Rocher entre 2014 et 2017 avant de filer à Chelsea moyennant plus de 40 millions d’euros, devrait revenir dans le cadre d’un prêt avec option d’achat à 35 millions d’euros.

Après une première saison délicate à Chelsea, « Baka » avait été prêté à l’AC Milan l’an dernier où il a retrouvé de sa superbe mais le nouveau coach des Blues, Frank Lampard, ne comptait pas sur l’international français (1 sélection) lors de la reprise estivale.

Sondé par le PSG via Leonardo, Bakayoko cherchait un club capable de lui redonner du temps de jeu et, si possible, de reprendre le cours de sa carrière.

Sur le Rocher, l’homme avait mis deux saisons avant de devenir incontournable lors de la saison 2016-2017 ponctuée par un titre de champion de France. On se souvient, notamment, de sa tête victorieuse contre Manchester City lors de la qualification de l’ASM contre les Citizens en huitième de finale.

En manque de joueur d’impact dans l’entrejeu, le retour de Bakayoko donnerait à Leonardo Jardim une possibilité de plus dans un secteur en souffrance.

Avec Fabregas, Adrien Silva, Aleksandr Golovin, Jardim posséderait, avec Bakayoko, une quatuor complémentaire capable de voyager en L1.