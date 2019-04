Thomas Tuchel: "l'AS Monaco? C’est une surprise pour moi de les voir comme ça"

Thomas Tuchel (entraîneur du PSG): "Je suis très heureux pour le titre. Être proche d’être champion et être champion, ce sont deux choses différentes. Je dis merci à tout le monde et à tout le staff et les joueurs, c’est la première fois pour moi. De savoir qu’on était champion avant de jouer ça a changé l’ambiance dans le vestiaire, on a été plus confiant. Depuis quelques semaines c’était compliqué. Il n’y avait que 14 joueurs avec nous. Après le deuxième match contre Manchester on a bien joué contre Marseille et après la trêve ça a été dur. Je peux comprendre, les joueurs ne sont pas des machines. C’est humain. Monaco ? C’est une surprise pour moi de les voir comme ça, je ne sais pas pourquoi. Depuis beaucoup d’années c’est une équipe forte en Europe, talentueuse. On doit avoir un peu de patience, ça peut arriver. C’est nécessaire de rester calme, et finir la saison en L1, et je suis sûr qu’ils seront forts la saison prochaine."