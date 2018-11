Thierry Henry pointe du doigt "des erreurs d’école" de l'AS Monaco contre Bruges

>> RELIRE. Le match, les buts en vidéos, les stat': ce qu'il faut retenir de la défaite de l'AS Monaco face à Bruges (0-4)

Vous avez bien débuté avant de sombrer après l’ouverture du score…

"Le score ne reflète pas la physionomie du match, mais en C1 quand tu domines faut marquer, sinon on se retrouve dans notre situation quand ils sortent. Sur le premier but, on doit empêcher le centre, on doit serrer l’attaquant. Le deuxième but on saute avec la main levée sur une frappe non cadrée, penalty logique. Le troisième, on voit que Vormer va jouer la profondeur car il lève la tête mais on joue le hors-jeu, on se punit tout seul alors qu’on a fait une bonne entame de match, rien à voir avec Reims. On a un face à face par Diop, par exemple. Je vais utiliser le mot inquiétude, car dès qu’on rate un truc, on baisse les bras. C’est le problème. On prend trois buts en 12 minutes, c’est un gros coup de massue. On voulait se rassurer, sauver la Ligue Europa, peut-être qu’on va se concentrer sur notre championnat maintenant. On a perdu Kamil aussi, on a 12 blessés, je ne compte plus. Mais je retiens l’entrée de Massengo, c’est un gamin mais il jouer vers l’avant. Sofiane a encore été bon, ce soir, mais on ne peut pas l’accabler, Moussa a beaucoup bougé.

On vous sent impuissant face à tout ça?

Pas du tout, on a vu la différence entre Reims et Bruges. On leur a posé un gros problème d’entrée, tout de suite, la tactique était la bonne. Au début, on s’est créé des actions tout seul, au sol, entre les lignes, contre une défense à cinq. Mais dès qu’on prend un but, on arrête de jouer. On fait des erreurs d’école.

Pensiez-vous que la tâche serait si grande en signant ici?

Oui et non. On essaie d’avoir un impact en arrivant mais il ne faut pas négliger les blessés, en ce moment les jeunes nous tirent vers le haut même si la situation n’est pas idéale. On est là que depuis quinze jours, avec un groupe touché mentalement, on doit retrouver le droit chemin. Mais Wesley a eu bien trop souvent du temps pour contrôler la balle, lever la tête et voir venir… Le troisième but, je le redis, c’est une erreur d’école.

Quel était le message à vos joueurs après la rencontre?

Moins dur que face à Reims. On a le droit de revenir en Europe, il faut essayer de positiver malgré le négatif. Bruges est sorti trois fois, trois buts. Ce n’est pas évident. Je voulais voir si les jeunes en avaient dans le ventre même si ce n’est pas évident de débuter quand il y a 3-0. J’ai aussi peu de joueurs à disposition, je cherche donc des joueurs qui vont courir et qui ont envie. Si les jeunes ont envie, ils joueront. Les jeunes sont insouciants, c’est peut-être ça qu’il nous faut actuellement. Il faut essayer de retrouver ça.

La chance va-t-elle tourner?

En ce moment, je me dis que c’est très possible car on me dit que ça ne peut pas être pire et c’est le cas à chaque match. Dimanche, on va jouer Paris sans Glik qui vient de se blesser, Tielemans et Pelé seront suspendus. Sans compter tous les absents. Je ne peux pas m’arrêter sur tout ça, il faut trouver des solutions."