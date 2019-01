Thierry Henry: "L’OM va se réveiller à un moment donné, j’espère que ça ne sera pas dimanche"

Thierry, vous avez plutôt bien négocié 2019 avec deux victoires en Coupe, maintenant il faut confirmer à Marseille.

Confirmer au niveau du jeu mais surtout essayer de gagner, ça ne sera pas évident, car c’est une situation délicate. Cela dit, ils sont mieux que nous au classement. Ça peut être un autre Marseille aussi, ce n’est jamais évident de jouer là-bas. On va essayer de faire ce qu’on doit faire en tenant compte du contexte.

"on a nous aussi nos soucis"

L’ambiance sera particulière et plutôt hostile à Rudi Garcia, le coach de l’OM à cause des mauvais résultats.

Que le stade soit fâché ou pas, il faut marquer d’entrée car c’est toujours mieux mais on a nous aussi nos soucis. A commencer par ne pas prendre de buts tôt comme c’était le cas à Madrid, Lyon, etc. Il faut installer notre équipe, notre style de jeu et donc être solide d’entrée.

Votre style, justement, on commence à le voir, non?

Il y a eu des flashs à Bruges, contre Montpellier, contre Lorient, oui, c’est ce qu’on essaie de faire, on aurait pu marquer plus contre Rennes mais ça vient petit à petit.

Vous semblez pencher pour une défense à trois.

Ca n’avait pas marché à Lyon, mieux à Bruges, on essaie. Mais c’est vrai que l’arrivée de Naldo change la donne. C’est un joueur à l’aise dans l’axe d’une défense à trois, il est calme, il peut ressortir la ballon.

Fodé Ballo-Touré est aussi arrivé.

Je suis très content, c’est un super contre attaquant, il monte et redescend vite, et c’est une bonne option si on joue à trois derrière.

"falcao est apte psychologiquement"

William Vainqueur, en revanche, ne viendra pas.

Oui, la visite médicale ne s’est pas bien passée, dommage car on voulait l’avoir au milieu de terrain. On avait besoin de son registre et il connait la Ligue 1. C’est un profil que l’on recherche toujours.

Où en est Falcao à la suite du décès de son père?

Il est apte psychologiquement, de ce que j’ai vu, il peut jouer dimanche.

Et Subasic?

On va voir aussi avec le staff médical, avec André Amitrano l’entraîneur des gardiens.

En ce moment, il y a beaucoup de noms qui circulent pour le mercato…

Oui, beaucoup de noms (sourire). Michy? Je le connais, on s’est côtoyé avec la Belgique, c’est un joueur qui peut être intéressant. Mais encore une fois, rien n’est fait. Il faut être patient. C’est important que les joueurs connaissent le championnat par contre.

Même s’il y a du mieux, votre situation comptable est toujours compliquée au classement.

Marseille, c’est trois points à prendre et ça sera difficile. C’est un match à double tranchant, on cherche des points. L’OM va se réveiller à un moment donné, j’espère que ça ne sera pas dimanche.

Un mot sur Rony Lopes qui a débuté contre Rennes.

On l’a vu contre Rennes, il n’avait pas joué 90 minutes depuis 4 mois, il garde la pose, donne la direction, se projette vers l’avant, il donne des balles. Il faut faire attention, car on quand on revient d’une longue blessure, ce sont les matches qui suivent le retour qui sont délicats. Il doit rester dans l’équipe et ne pas se reblesser. Rony sait contrôler la balle et où jouer, prendre les bonnes décisions. Ce n’est pas évident de gérer ses minutes, contre Rennes je ne voulais pas le faire jouer 90 minutes mais on n’avait pas le choix. On va voir comment on aborde Marseille, s’il débute, s’il rentre, tout est possible.

Où en est Golovin, il a besoin de rythme après ses 4 matches de suspension.

Courir, il sait courir (rires). Golo est arrivé blessé, il a repris trop vite ensuite et sa cheville l’a ennuyée. On doit aussi l’aider à bien s’intégrer car ce n’est pas évident de débarquer ici, dans un nouveau pays, une nouvelle langue, avec un gros transfert à gérer. J’ai espoir qu’il puisse s’adapter le plus vite possible.

"s’il l’avait raté je lui aurais rasé la tête"

Qu’avez-vous pensé du penalty de Diop contre Rennes (une Panenka)?

Bravo… mais s’il l’avait raté je lui aurais rasé la tête (sourire). Isidor et lui sont venus me voir et m’ont assuré qu’ils voulaient tirer. Sans doute parce que c’était Rennes, leur ancien club. Là, c’était un beau geste. Si tu tentes une Panenka et que le gardien reste au milieu, ça fait tâche.

Rennes, c’est aussi l’heure de gloire de votre gardien Loïc Badiashile. Cela peut-il bouleverser votre hiérarchie?

Il va jouer en Coupe, c’est comme ça. Quand Suba va revenir, on verra. C’est Diego Benaglio qui jouera contre Marseille. Quand je suis arrivé ici, Loïc jouait avec la réserve. On ne peut pas prévoir l’avenir.