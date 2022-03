Tenue en échec par Braga (1-1), l'AS Monaco éliminée de la Ligue Europa

Il n'y a pas eu une once de frissons ou le moindre espoir de remontada dans ce match parfaitement géré par Braga.

Les Portugais, dans un fauteuil après le but d'Abel Ruiz à la 20e minute, n'ont jamais été inquiétés par des Monégasques timorés et inoffensifs, hormis sur une tête de Volland (33') et un tir de Ben Yedder (50'), bien sorties par Matheus.

Disasi a bien sauvé l'honneur de la tête en fin de match (88') mais le sort des hommes de Philippe Clement était déjà plié.

C'est une nouvelle désillusion dans la saison de l'AS Monaco, éliminée de la Ligue Europa donc mais aussi de la Coupe de France et mal embarquée dans la course au podium en championnat.