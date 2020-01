Tensions, mea culpa, changement d'agent... Comment Patrick Vieira et l'OGC Nice préparent l'avenir après une année 2019 difficile

C’était il y a un an, déjà. Le 11 janvier 2019, Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier convoquaient la presse pour annoncer leur départ de l’OGC Nice, soit le début d’une longue période de flottements et de tensions au sein du club.

Seul maître à bord, Patrick Vieira, qui n’avait rien vu venir, a longtemps fait front en parvenant à mobiliser ses joueurs autour d’une cause commune.

En parallèle, il se braque contre de nombreux employés, voire contre de proches collaborateurs, qu’il considère comme complices du duo Rivère-Fournier qui œuvre, en sous-marin, pour faire la place à Jim Ratcliffe.

La paix des braves est alors inenvisageable. Vieira, conseillé - ou plutôt mal conseillé, c’est au choix -, allume des contre-feux.

Vieira fait son mea-culpa

Pour lui, le mal est fait : une nouvelle cohabitation avec ceux qui étaient venus le débaucher du club de New York City en juin 2018 lui semble complètement utopique.

Fin août, INEOS devient pourtant le nouveau propriétaire de l’OGC Nice et les « lâcheurs » sont bel et bien de retour aux affaires.

La plaie est encore ouverte. Vieira n’a rien oublié, ce qui est également valable pour son agent Bruno Satin qui ne s’est jamais privé de dire tout le mal qu’il pensait du duo.

Lors de la présentation de Dolberg, Ounas et Claude-Maurice, Vieira met en avant le travail effectué par Gauthier Ganaye et Gilles Grimandi dans le recrutement. A sa droite, Rivère a un léger rictus et ravale sa fierté. Ambiance...

La fin de mercato s’avère houleuse. Le retour de Dalbert est acté mais Vieira fait marche arrière. Fournier, soucieux de recréer un lien avec son entraîneur, ne lui impose pas le joueur brésilien.

Quatre mois plus tard, Vieira reconnaîtra son erreur. Un mea-culpa qu’il effectuera également auprès de membres du club, regrettant de « [s]’être trompé ». « Il a eu l’honnêteté, l’intelligence et le recul de se remettre en cause, avance un proche. Il avait fini par perdre le fil, comme déboussolé. Il ne se reconnaissait plus, alors que c’est quelqu’un de bien et d’intelligent. »

Un changement d’agent

Désireux de faire table rase du passé et fragilisé par des résultats insuffisants, Vieira a mené une réflexion profonde sur son approche du métier ces derniers mois.

Durant de longues heures, il échange avec Fournier. Le coach niçois accepte la critique et adopte un nouveau mode de management avec ses joueurs qu’il a parfois eu tendance à beaucoup trop protéger, malgré des prestations insipides.

Certains vivent mal leur mise à l’écart, comme Tameze ou Walter, mais Vieira n’entend plus faire le moindre cadeau.

Le retour d’Adrian Ursea, initié par les dirigeants, lui apporte un peu de confort. « Patrick retrouve de la confiance et la fraîcheur qu’il avait perdue ces derniers mois, avance une source interne. Il a su être à l’écoute, c’est une immense qualité. »

Depuis quelques semaines, Vieira a également pris une décision hautement symbolique. Selon nos informations, il s’est séparé de Bruno Satin, son désormais ex-agent, pour confier ses intérêts à Meissa N’Diaye avec qui il est en lien très étroit.

Âgé de 34 ans, ce dernier gère, entre autres, les carrières de Wissam Ben Yedder (Monaco) et Benjamin Mendy (Manchester City). « Une excellente nouvelle », claironne-t-on dans les bureaux du club.

Après une année 2019 polluée par des problèmes extra-sportifs, Vieira, enfin apaisé, aspire à replacer le football au cœur du jeu. « Le meilleur est à venir », promet un proche.