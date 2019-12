Tensions et interrogations autour de l'avenir flou de Leonardo Jardim à l'AS Monaco

Ce qui n’a pas été retiré en revanche, ce sont les paroles de Leonardo Jardim en conférence de presse, pointant clairement du doigt un groupe de supporters monégasques sans les nommer (UM94): "Certains supporters ne sont pas contents, depuis mon retour. Cela n’a jamais changé. Ce sont toujours les mêmes. Ces mêmes supporteurs faisaient grève il y a deux ans (en référence au boycott des matches de Coupe de la Ligue, ndlr)."

Deux sorties inhabituelles qui donnent l’impression d’un point de non-retour et qui ne peuvent pas être anodines dans une telle ambiance.

On est loin du point d’achoppement violent que l’on a pu voir à Lyon avec Claude Puel ou Bruno Génésio mais ce n’est pas sain. La rancœur est tenace, elle gronde, monte, s’installe partout. Tout est complexe car le message officiel de Petrov laisse ouvert la porte à toutes les interprétations possibles.

"On va tout analyser et on va faire des ajustements"

"Le début de saison a été très difficile, particulièrement au tout début. Pour des raisons connues, nous étions derniers du classement et on est maintenant septièmes. C’est un progrès, mais ce n’est pas assez, ce n’est pas ce que l’équipe mérite. Cette position ne reflète pas les ambitions du club et les qualités techniques de l’équipe. Nous croyons que nous devons faire mieux. Dans la période qui vient, on va tout analyser et on va faire des ajustements. On pense qu’ils vont améliorer l’équipe. Nos objectifs restent inchangés et on va se battre pour les concrétiser.", CQFD.

Le résultat brut ainsi que la manière face à Lille (5-1) ont placé Oleg Petrov dans une situation embarrassante. Comment annoncer publiquement la volonté de se séparer d’un coach un soir de démonstration collective?

A chaud, le Russe se savait inaudible. Mais cela donne aussi l’impression que la décision n’est pas complètement arrêtée. Ou tout du moins que l’état-major n’est pas certain de sa décision.

Dimanche, le silence radio était de rigueur, personne n’étant en mesure de confirmer la présence de Leonardo Jardim à la reprise officielle le 29 décembre.

La réflexion autour du maintien en poste du Portugais est lancée depuis plusieurs jours mais butait sur deux éléments cruciaux en dehors du "cut final" de Rybolovlev: quand l’annoncer? Et comment?

Au départ, tout le monde partait du postulat que le LOSC allait éparpiller l’escouade de Jardim sans sourciller. Ce qui n’avait pas été prévu, par contre, c’est ce tourbillon collectif qui emporte tout sur son passage.

Dès lors, il faut un argumentaire détaillé, fouillé et pertinent pour faire comprendre au grand argentier du club que Jardim n’est plus l’homme de la situation.

Était-ce une victoire d’orgueil, de circonstance, ou le point de départ de quelque chose? Les joueurs, eux, ont été vexés du visage montré lors de la gifle reçue en Coupe de la Ligue. Ont-ils voulu sauver leur coach?

Leur message n‘est pas si évident en tout cas. "L’ambiance, les rumeurs autour du club, le coach nous a dit qu’il prenait tout pour lui. Le club gère l’avenir du coach, nous, on est sur le terrain, le reste ne nous regarde pas", détaille Ruben Aguilar.

Pour Tiemoué Bakayoko, "ce n’est pas la première fois que le coach vit ça, il a l’expérience de ce genre de situation". Par contre, la fracture avec une partie du public monégasque est toujours là.

Leonardo Jardim est devenu un personnage clivant et il est primordial que le club se positionne rapidement et de manière assez limpide sur son avenir immédiat.

La direction monégasque n’a pas beaucoup de choix: laisser Jardim en poste, guider par la culture de l’instant, en estimant que la barre a été redressée avec en point de mire cette double confrontation contre le PSG en janvier qui fera office de test.

Ou alors aller au bout de la logique de défiance, basée sur les nombreux couacs de l’année 2019 et la fronde populaire qui frappe le coach en plein fouet, et mettre fin au chapitre Jardim.

Le football étant avant tout humain, il est impossible d’avancer qu’une décision sera meilleure que l’autre avant de se lancer dedans. Il faut prendre le risque, faire un choix et l’assumer jusqu’au bout.

Le menu des fêtes d’Oleg Petrov est simple, maintenir un coach aujourd’hui rejeté par une partie de son propre public et lui faire confiance ou le remplacer tout en prenant en compte que tous les maux du club ne résidaient pas uniquement sur l’identité de l’homme assis sur le banc de touche.