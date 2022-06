Supporters de l'AS Monaco, Aurélien Tchouameni a un message pour vous

A une époque où les réseaux sociaux prennent le dessus sur à peu près tout, la volonté d’Aurélien Tchouameni de s’adresser en exclusivité aux fans de l’AS Monaco via notre journal n’est pas anodine.

Le joueur de 22 ans, destiné à devenir l’un des meilleurs milieux de terrain du monde dans les prochaines années, réfléchit depuis longtemps à la meilleure façon de dire au revoir et de clore cet important chapitre de sa vie.

Avant de partir pour des vacances bien méritées, Tchouameni a donc pris le temps d’écrire une lettre, un message pour tous les amoureux de l’ASM. Bonne lecture.

La lettre d'Aurélien Tchouameni

"Le casino, le soleil, les sorties en bateau... Mon gars, tu vas te régaler, c'est ça Monaco !

Ces paroles prononcées par un ami au moment où j'allais rejoindre l'AS Monaco me reviennent en mémoire. On imagine que pour un jeune joueur de football de 20 ans, c'est ce que la Principauté a de meilleur à offrir...

Mais je ne suis pas venu ici en touriste. Je voulais faire honneur à ce maillot rouge et blanc et je savais que j’allais avoir du pain sur la planche. Les coachs, les staffs, mes coéquipiers et l’ensemble du personnel du club m’ont permis de me dépasser. J’ai le sentiment d’être devenu un meilleur joueur mais aussi un meilleur homme grâce à eux.

La victoire rocambolesque contre le PSG à domicile en novembre 2020, le parcours en Coupe de France jusqu’en finale, les soirées européennes, le soutien sans faille des supporters … Tous les souvenirs s’emmêlent et je les emmènerai partout avec moi.

J’ai aussi eu beaucoup de plaisir à découvrir les monégasques et à partager des moments avec vous. La vérité, c'est que je suis quelqu'un de casanier. J'ai besoin de me sentir bien chez moi. Grâce à vous, Monaco est devenu bien plus qu’une maison. Je ne pouvais pas partir sans vous dire au-revoir ou plutôt, a se revede ! Je remercie donc Nice-Matin de m'avoir ouvert ses colonnes et vous souhaite le meilleur pour la suite!"

Aurélien Tchouameni