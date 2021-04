Super Ligue: l'entraîneur de l'AS Monaco Niko Kovac défend la Ligue des champions

L'entraîneur Niko Kovac s'est présenté face aux médias, ce mardi.

Le Croate a d'abord évoqué la rencontre à venir, à laquelle ne participeront pas Eliot Matazo, Chrislain Matsima, Krépin Diatta et Enzo Millot, touchés par la Covid la semaine passée. Cesc Fabregas, qui soigne sa cuisse, manquera la rencontre également.



"On veut aller le plus loin possible dans cette Coupe de France. Je suis heureux et fier de mon équipe. Nous avons déjà atteint notre objectif minimal. On reviendra en Coupe d'Europe la saison prochaine (l'ASM a validé une place dans le Top 4 de la L1 le week-end dernier, NDLR). Désormais, c'est du bonus. Personne ne nous attendait à un tel niveau. Il reste cinq matchs à jouer en L1 et la Coupe. On n'a pas de pression à se mettre et on peut profiter, la pression est sur les autres. Ils ont plus à perdre que nous. On va faire le max pour aller voir plus haut. Pour être honnête, je suis un petit peu surpris qu'on soit parvenus à atteindre ce niveau de performance aussi rapidement. Nous avons une dynamique. Ces résultats ? Je suis l'entraîneur mais le mérite ne me revient pas, c'est celui des joueurs."

"Rien que son nom, la Ligue des champions, c'est évocateur"

L'entraîneur monégasque s'est penché, ensuite, sur la Super Ligue fermée qui agite le football européen depuis dimanche. Celle-là même qui a été montée par douze clubs fondateurs (Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester United, Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelone, Juventus Turin, Inter, Milan AC) qui entendent générer plus de revenus et concurrencer la Ligue des champions. Il ne la condamne pas mais a défendu la C1.

"Il y a de grandes discussions en ce moment. On s’est battus chaque jour avec Monaco pour être européens. On a déjà une place en Ligue Europa et nous essayerons d'avoir plus donc la Ligue des champions. J'ai entraîné en Ligue des champions, j’ai grandi avec, je l’ai jouée et j’ai vu ses débuts (elle a été lancée en 1992-93 sous cette appellation). J'aime cette compétition. Rien que son nom, Ligue des champions, c'est évocateur. On doit continuer avec elle. Je n’ai pas toutes les informations pour le moment sur le sujet, mais je suis un sportif. Je me bats pour avoir du succès et obtenir quelque chose pour la saison prochaine, être récompensé, jouer contre les meilleurs. C'est mon opinion et je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise."

Le Croate a aussi répondu à une question sur le changement de format de la Ligue des champions, qui passera de 32 à 36 clubs à l'horizon 2024, avec un mini-championnat plutôt qu'une phase de groupes.

"On a déjà beaucoup changé son format. J'ai grandi avec la Coupe des clubs champions (1955-1992) et elle m'a fait rêver. Il y a eu les éliminations directes, puis la phase de groupes. J’aime le format actuel. Je garderai la Ligue des champions comme elle est."