Stéphane Moulin annonce son départ du SCO d'Angers en fin de saison

"Depuis le début de l'année, je me posais la question de ma dernière année de contrat. C'est tout à fait légitime après 4 saisons en Ligue 2 et 6 en Ligue 1. Cette réflexion a progressivement mûri et j’ai décidé d’arrêter en fin de saison", a déclaré Moulin lors d'une conférence de presse.