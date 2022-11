Stade Louis-II "vétuste" : à l'écoute des supporters, le prince Albert II promet des améliorations

Les supporters de l’AS Monaco s’offusquent des conditions d’accueil "vétustes" au stade Louis-II alors que votre gouvernement entend bâtir un stade de référence qui nécessitera encore des années de travaux. Quel stade souhaitez-vous ériger et entendez-vous apaiser la frustration des supporters ?

Je suis très attentif à toutes les réflexions. J’entends la frustration de nos supporters que je veux saluer pour les 70 ans de leur club et pour leur fidèle soutien. Le stade Louis-II n’est pas uniquement un stade de foot mais un complexe sportif, livré en 1985 avec des prérequis qui ne satisfont plus forcément les exigences actuelles. Cela ne nous empêche pas d’accueillir les sportifs dans de bonnes conditions. Mais, je le constate moi-même, certains lieux du stade ont mal vieilli. Le bâtiment fait l’objet d’une rénovation progressive. Il faudra, sans doute, augmenter ce programme de rénovation. Nous sommes en train de réviser ce programme, de le réactualiser. En évitant une fermeture complète du stade, tout en arrivant à un phasage qui puisse satisfaire tout le monde.



Que répondre aux demandes des supporters sur des détails d’aménagements qui peuvent être réalisés rapidement, comme de nouveaux sièges ou nouvelles buvettes ?

D’autres sujets ont mobilisé le gouvernement ces derniers mois. Mais je crois effectivement qu’il faut accélérer sur ces petites choses à améliorer avant de penser à tout changer.