Son été, la concurrence, les forces de Nice... Les mots de Youssouf Fofana avant le derby de la Côte d'Azur

Sa passe décisive contre Lorient

"Je me suis fait un peu charrier dans le vestiaire. On m'a dit que je n'avais pas fait exprès mais c'était intentionnel (sourire). Golovin a bien joué le coup en continuant sa course. Le but, il faut le mettre, surtout du gauche. La plus belle de ma carrière? Non je pense plutôt à ma passe pour Jovetic contre Angers (victoire 1-0 en février 2020)."

Son positionnement

"Il dépend des consignes du coach et de l’équipe qu’on affronte. Contre des blocs bas, il estime qu'il vaut mieux avoir un 6 plutôt que deux. Je peux évoluer un peu plus haut, entre les lignes, car j’ai la capacité de revenir. Je suis plus proche du but."

Nice

"On est premiers et eux quatrièmes. Un derby est un derby, peu importe le classement. Il ne faut pas perdre. Ils encaissent peu de buts, c’est la meilleure défense contre la meilleure attaque. Avec leur nouveau coach et leur style de jeu, c’est un peu inédit pour tout le monde. Il y aura une belle bataille. On a travaillé sur eux, eux sur nous, on va essayer de ressortir les ballons proprement, d’imposer notre jeu. C'était dur et ce sera forcément une revanche de la saison passée (défaite 3-0 au Louis-II). Si vendredi, on gagne, on oubliera ce match. Ils n'avaient pas été meilleurs que nous, mais ils nous avaient eu sur des longs ballons en profondeur. Il faudra être vigilant."

Son non-départ cet été

"J’étais dans l’entre-deux. J’ai toujours dit que ça ne me posait aucun problème de rester. J'ai des objectifs personnels. Mon départ n’aurait pas été la meilleure chose pour moi. Je suis très très content d'être là. Si je me projette sur l'Euro? Il est dans un coin de ma tête bien sûr après un an de sélection."

La concurrence

"Il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans le onze. Il veulent bien faire, ils ont emmené de la fraîcheur. La qualité est montée d'un cran. Psychologiquement, ça change tout. Les premières semaines où Denis (Zakaria) est arrivé, je peux vous dire qu'on s’est envoyé au milieu."

Le titre?

"Comme l'a dit le coach, on a droit de rêver, ce n’est pas interdit. On verra. Après ce qu’il s’est passé les dernières saisons lors de nos dernières journées, je ne veux pas me mouiller. Donc si on peut être champion à l'avant-dernière journée, je signe tout de suite (rires)."