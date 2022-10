Son entraîneur adresse un doigt d'honneur au public, le club d'Auxerre présente ses excuses

Le club icaunais a évoqué, lundi, dans un bref communiqué "une attitude déplacée que désapprouve le club et qui ne correspond pas aux valeurs de respect et de fair-play prônée et transmises depuis toujours par l'AJA".

"Nous présentons nos excuses au public clermontois ainsi qu'à nos supporters", conclut l'AJ Auxerre.

Exclu du banc de touche dans le temps additionnel du match Clermont-Auxerre, Furlan avait adressé un doigt d'honneur aux supporters clermontois en sortant de la zone technique pour rentrer dans le tunnel menant aux vestiaires.

Le technicien avait été exclu après avoir contesté une décision de l'arbitre, Mathieu Vernice (90e+5).

"J'ai été voir l'arbitre car je considérais qu'il n'y avait pas faute et le public m'a insulté. Et j'ai fait des doigts d'honneur", avait ensuite admis Jean-Marc Furlan (64 ans) en conférence de presse.

"Je n'ai pas de cerveau mais je ne regrette pas du tout"

"Je suis assez violent dans mes comportements quand c'est pour le football. Vous ne me connaissez pas: je n'ai pas de cerveau! Mais je ne regrette pas du tout. Et ensuite je ne suis pas allé voir l'arbitre pour m'excuser et je n'en ai aucune envie", a-t-il conclu sur le sujet.

En mars 2018, alors qu'il était entraîneur à Brest (2016-2019), Jean-Marc Furlan avait déjà adressé un doigt d'honneur à un supporter brestois après une défaite contre Tours (1-3). Il avait présenté ses excuses et n'avait pas été sanctionné.

Le technicien pourrait cette fois être sanctionné de deux à dix matches de suspension en fonction de la qualification de son comportement par la commission de discipline.

En 2017, après une exclusion à la suite d'une élimination en coupe de France et des propos véhéments envers les arbitres, il avait été suspendu huit matches, puis six en 2018, après une altercation avec un joueur du Havre lors d'un match avec Brest en Ligue 2.

En 2019, avec l'AJA, il avait reçu une suspension de six matches dont deux avec sursis après une exclusion à l'issue d'un match perdu contre Troyes, toujours en L2, là aussi pour une altercation avec le 4e arbitre.

L'AJ Auxerre est actuellement en difficulté sportive avec une série de six matches sans victoire (cinq défaites, un nul) et occupe la 16e place du classement (8 pts).