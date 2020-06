Son achat, ses moments les plus marquants, Vadim Vasilyev... Dmitry Rybolovlev revient sur ses dix ans de présidence de l'AS Monaco

Dmitry Rybolovlev, 53 ans, n’a pas pour habitude de s’exprimer dans la presse. Mais quand nous avons proposé au président de l’ASM de revenir sur la décennie de son club, “Rybo” a répondu présent.

Il faut dire que depuis son arrivée en décembre 2011, le milliardaire est passé par toutes les émotions. Du titre de Ligue 2 au titre en Ligue 1 en passant par des parcours remarqués en Ligue des champions, Dmitry Rybolovlev s’est clairement pris au jeu.

Comme tous les supporters, c’est dans la douleur qu’il a traversé les deux dernières saisons marquées par un maintien en L1 in extremis et des bouleversements profonds de l’organigramme.

Un entretien réalisé par mail. Le boss de l’ASM s’est montré incisif dans ses réponses s’exprimant toujours franchement. Surtout, il ne prend aucune pincette quand il s’agit d’évoquer les erreurs passées et continue d’affirmer ses ambitions pour le futur.

Quel était votre objectif en achetant l’AS Monaco?

L’objectif prioritaire à ce moment-là était de maintenir le club en Ligue 2. A moyen terme, c’était de revenir en Ligue 1 et y occuper une bonne place. A long terme, l’objectif était de remporter le titre de champion de France. J’avais aussi un rêve, celui de gagner un jour la Ligue des Champions, et ce rêve n’a pas changé.

Comment qualifier cette décennie écoulée?

Globalement positive. Nous avons atteint les objectifs que je m’étais fixés, et même au-delà: titre en Ligue 2, deux parcours en demi-finale et quart de finale de Ligue des Champions, cinq saisons d’affilée sur le podium. Nous avons aussi atteint deux fois la finale de la Coupe de la Ligue et, bien sûr, nous avons remporté le titre de Champion de France. L’AS Monaco est la seule équipe à avoir battu le Paris SG depuis 2013. Nous avons de quoi être fiers. Nous avons connu des hauts et des bas, c’est le sport. L’important, c’est de persévérer et garder notre cap.

Qui vous a guidé et conseillé à votre arrivée dans le football?

J’ai rencontré beaucoup de personnes: S.A.S. le Prince Albert bien sûr, des présidents de plusieurs grands clubs européens, des joueurs en activité et des anciens joueurs, des entraîneurs, des agents. J’ai beaucoup lu sur le sujet, j’ai vu de nombreux matchs, à la télévision et dans des stades un peu partout dans le monde. Après toutes ces années passées je me souviens de matchs pleins d’émotions: Boca Juniors contre River Plate dans la Bombonera, d’un derby de Manchester entre United et City, du Clasico Real-Barça, d’un match entre le Real et l’Atlético. J’ai également assisté à plusieurs finales et demi-finales de Ligue des Champions.

Quel a été votre sentiment suite au conflit avec la Ligue vous demandant de déménager le siège social? Comment avez-vous accueilli l’arrivée du fair-play financier?

Notre bon droit a été reconnu par la plus haute autorité. J’étais fier d’avoir pu défendre les intérêts du Club et de la Principauté. Concernant le Fair-play financier, nous avions bien compris à l’époque cette décision prise par l’UEFA, dont l’idée était quelque part de mettre tous les clubs sur un même pied d’égalité.

Quel a été le moment le plus fort depuis votre arrivée?

Le match à domicile contre Arsenal en 2015. Après avoir encaissé le deuxième but, c’était tellement dur que j’ai dû quitter la tribune pour rentrer dans le salon. Je n’ai pas pu continuer à regarder le match. C’est la seule fois que j’ai ressenti cela. Arsenal était proche du troisième but et de se qualifier. On a pu tenir, grâce à Subasic et toute l’équipe. C’était un match avec beaucoup de tension. Assurément un des moments les plus forts.

Quel a été le moment le plus compliqué à gérer?

Ce n’était pas un moment mais une période plus longue. Malheureusement, à un certain point, j’ai dû trop déléguer dans la gestion du club. Lors de la première partie de la saison 2018-19, l’AS Monaco s’est retrouvée dans une situation catastrophique. Au début, je ne voyais pas que le problème était aussi grand. Plus je me plongeais dans la situation du club, plus il devenait clair pour moi que la situation était très sérieuse. C’était une crise très profonde, qui touchait le mode de fonctionnement du club dans son ensemble. J’ai alors dû reprendre les commandes et corriger les erreurs accumulées à plusieurs niveaux.