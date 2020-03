Slimani: "Toute ma vie je me suis battu"

31 ans pour un attaquant, c’est une qualité ou un défaut?

Je pense qu’au contraire, c’est une qualité. Un attaquant a besoin de mûrir dans sa tête. On peut être un super attaquant quand on est jeune, mais l’expérience est primordiale. Avec le temps, on apprend beaucoup.

Ce qui a le plus changé dans votre jeu?

Avant, j’étais plus un joueur de surface. Maintenant, je participe plus au jeu. Je fais des passes, je décroche chercher les ballons quand il faut, pour aider le groupe et l’équipe à marquer.

Comment jugez-vous la saison de Monaco?

Nous sommes toujours en course pour terminer dans les trois premiers. Il faut qu’on gagne le maximum de matchs.

Aimeriez-vous rester à Monaco la saison prochaine?

On verra ça en fin de saison.



Le derby contre Nice?



C’est un derby, mais comme tous les autres matches, ce n’est que trois points. Ce qu’il faut, c’est gagner tous les matches.



Vous avez connu beaucoup de derbies?



Oui. Il y en a eu forcément beaucoup en Algérie, surtout quand on joue pour un club de la capitale. Celui entre le Sporting Lisbonne et le Benfica au Portugal. Sans oublier en Turquie entre Fenerbahçe et Galatasaray. ça c’était chaud.



Mais en Algérie, c’était la folie.Avant, pendant et après les matches.



ça vous manque les chaudes ambiances?



Honnêtement, moi, je me bats de la même façon. Mais évidemment qu’un stade plein avec beaucoup de supporters ça aide une équipe.



Dans ce derby, vous allez croiser d’autres Algériens qui jouent pour Nice...



Oui (rires)! Les trois sont avec moi en sélection. Ce sont de super joueurs. Tout le monde connaît Atal, Ounas... moins Boudaoui, mais je pense qu’il aura un bon avenir, ‘‘inch’Allah’’.



ça vous transcende de les affronter?



(Il sourit) Je ne vais pas vous mentir: oui. Mais ça reste aussi un match, j’ai dépassé ces trucs d’être transcendé par une chose ou l’autre. Mais gagner, ça ferait du bien, c’est sûr.



Passer de Monaco à Alger, c’est un choc?



Non, ça ne l’est plus. J’ai quand même vécu 25 ans en Algérie et je n’ai jamais oublié d’où je venais. Je n’oublie pas mes racines. J’ai tout en Algérie, ma famille, mes amis, c’est impossible d’oublier.



Pourtant, à Monaco, c’est facile de perdre la tête et oublier d’où on vient?



Je pense que c’est plus dur pour les jeunes effectivement. Mais quand on a connu deux ou trois pays avant, qu’on est plus âgé, ça te stabilise. Ce que j’aime à Monaco, c’est la tranquillité.



Que représente le foot en Algérie?



Tout! C’est simple, le foot, c’est la vie là bas. Tout le monde vibre pour l’équipe nationale. Pour les jeunes algériens, devenir footballeur c’est le rêve d’une vie.



Dès le début c’est ce que vous vouliez faire?



Je n’avais que ça en tête. Je ne pensais qu’au foot.



Vous souvenez-vous du jour où tout a basculé pour vous?



Oui. ça a basculé sur un match. Je jouais en réserve, au JSM Cheraga qui était en 4e division en Algérie. J’avais 16 ou 17 ans. L’équipe première devait jouer en Coupe mais ils avaient un match important trois jours plus tard pour monter en 3e division.



L’entraîneur a donc pris deux joueurs de la réserve dont moi. On a perdu, mais j’ai marqué. Je pense que ce match a changé ma vie car après, je n’ai plus quitté l’équipe première.



Avant ça, personne ne me connaissait.



Le moment le plus fort?



Dans le foot, il y en a deux : quand on s’est qualifié pour les 8es du Mondial 2014 contre le Brésil (défaite 2-1 après prolongation contre l’Allemagne), et quand on a gagné la Coupe d’Afrique des Nations en 2019.



Sinon, dans la vie: la naissance de mon fils.



Vous y étiez?



J’étais pro au Sporting Portugal, ma femme était là-bas à Lisbonne, mais quand il est né, je jouais au même moment en Coupe d’Afrique avec l’Algérie en Guinée. Je ne l’ai vu que vingt jours plus tard. ça a été un manque.



Votre prono pour le derby?



2-1 pour Monaco. Buteurs? Ben Yedder et Slimani.