Slimani puissance quatre, Gelson Martins létal... Voici les notes des Monégasques

Leonardo Jardim (7) : il a maintenu sa défense à trois du derby tout en

relançant Glik et Ballo-Touré. Des bonnes séquences de jeu, la paire

Slimani-Ben Yedder a fait le reste.

Lecomte (5) : au chômage technique, le portier n’a strictement rien eu à

faire avant la frappe de Mendy qu’il va chercher dans ses filets.

Jemerson (6) : comme face à Nice, un match tranquille où il s’est surtout

appliqué à bien relancer même s’il se fait prendre par Mendy sur la

réduction du score. On le pensait à la cave en début de saison, le Brésilien

revient doucement dans le jeu.

Glik (6) : sur le banc face à Nice, le Polonais retrouvait son brassard et le

onze de départ. Un match tranquille face des Brestois timides

offensivement.

Badiashile (6) : le gaucher enchaîne les titularisations et continue

d’emmagasiner de la confiance dans une rencontre où personne n’est venu

le chatouiller.

Gelson Martins (7) : préféré à Aguilar dans son rôle de piston droit où sa

vitesse a souvent permis d’amener le danger dans la surface brestoise. Au

départ de l’ouverture du score et à la conclusion du troisième sur un contre

éclair. Létal, ce samedi. Ce nouveau rôle semble lui convenir.

Bakayoko (7) : physiquement, il en impose toujours autant mais « Baka » a

également ajouté cette touche technique qui lui permet de se sortir du

pressing sur un simple contrôle. Un taulier.

Golovin (6) : l’homme du derby était attendu. Le Russe a toujours ce

démarrage dévastateur, cette faculté à garder la balle, à dézoner, à se

mettre dans le sens du jeu. Un poison. Remplacé par Adrien Silva.

Fabregas (6) : depuis son trou d’air contre l’OM, l’Espagnol va mieux. Son

jeu en une touche donne du temps à chaque possession de balle. Mieux, l’ancien de Chelsea a réglé la mire sur le jeu long et ses ouvertures sont

constamment dangereuses.

Ballo-Touré (5) : la blessure de Gil Dias a fait un heureux puisque l’ancien

du LOSC débutait en lieu et place du Portugais. Pas forcément très serein

dans sa gestion de la profondeur – le but brestois arrive de son côté - mais

très mordant offensivement même s’il a connu beaucoup de déchets dans

ses centres.

Ben Yedder (7) : des attitudes de renard, un vrai numéro 9 constamment

attiré par le but adverse et il sait à l’avance où Slimani va lui mettre la balle

comme sur l’ouverture du score. Il obtient également le penalty du break.

Slimani (9) : un face-à-face manqué sur un bon centre de Gelson Martins

en début de match mais l’Algérien a vite mis tout le monde à l’heure.

Présent systématiquement dans toutes les offensives de l’ASM où il oriente

constamment du bon côté. Entre lui et Ben Yedder, on est au-delà de la

connexion, c’est de la télépathie. Le corps d’un lutteur, les pieds d’un

numéro 10, la vista d’un crack pour une feuille de stats ahurissante : un but

ainsi que trois passes décisives dont une dernière pour Keita Balde qui

relève de la grâce. La nouvelle coqueluche du Louis-II c’est lui.

Note du match (6)

Note de l’arbitre (5)