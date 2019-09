Slimani impressionnant, début délicat pour Maripant... Voici les notes des joueurs de l'AS Monaco après leur nul à Strasbourg

Lecompte (5) le portier a été solide dans les sorties aériennes et inspiré au moment de détourner les têtes de Mitrovic (34’) et Thomasson (46’). Un petit manque de peps pour éviter l’égalisation de Strasbourg en fin de rencontre.

Maripan (4) le Chilien a fait preuve de sérénité dans la première demi-heure. Plus compliqué ensuite quand le jeu s’accélérait. Il est en retard sur le penalty accordé à Ajorque (37’).

Glik (4) il manque son intervention sur le centre de Mothiba amenant le penalty sur Ajorque (37’). Il s’est accroché comme il a pu bien épauler par Badiashile et Maripan.

Badiashile (5) le gaucher a bien lutté face à Ajorque. Ses dégagements en catastrophe devant le but de Lecomte ont permis à sa défense de souffler. Malheureusement un brin attentiste sur l’égalisation de Thomasson.

Gelson Martins (5) positionné dans le couloir droit, il a su être décisif alors qu’on lui demandait aussi de défendre. Son centre pour l’ouverture du score de Slimani est parfait. N’a pas toujours suivi les montées de Carole dans son dos ensuite. Remplacé par Onyekuru (88’).

Golovin (6) c’est lui, le dépositaire du jeu et son volume de course a apporté un vrai plus à l’équipe. A un poil porté la balle.

Adrien Silva (5) après son carton jaune pris à la demi-heure, le milieu portugais a dû lever le pied. A bien tenu l’équipe avant de plonger physiquement en deuxième période. Remplacé par Boschilia (65’).

Gil Dias (5) le Portugais a mal débuté en perdant beaucoup de ballons avant de proposer des choses intéressantes en cassant les lignes. Manque d’épaisseur.

Ballo-Touré (5) avec la défense à trois, il a évolué un peu plus haut et a plutôt bien tenu son couloir. Son relais avec Slimani à 10 minutes de la fin aurait dû permettre à Monaco de se mettre à l’abri en inscrivant le 3-1. A répété les efforts.

Slimani (7) il a été impressionnant et aurait dû quitter le stade avec un triplé et une passe décisive pour Ben Yedder (45’). Au lieu de ça, c’est un doublé et ça fait déjà 3 réalisations en deux rencontres. L’Algérien pèse sur les défenses et se trompe très peu dans le jeu.

Ben Yedder (4) il lui a manqué un poil de spontanéité devant le but pour bonifier les passes. Mais sa complémentarité avec Slimani va faire du bien à Monaco. Remplacé par Baldé (84’).