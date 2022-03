Sibide décevant, Disasi et Vanderson magnifiques... Les notes des joueurs de l'AS Monaco face à Nantes

Nübel (6): peut-il faire mieux sur le but contre son camp de Sidibé ? Pas sûr. Peu mis à contribution ensuite, il se couche bien sur une frappe de Simon puis est battu à bout portant par Moutoussamy. Sur la séance de tirs au but, il n’a pas réussi à se montrer décisif.

Sidibe (3): buteur malheureux contre son camp, pas assez tranchant pour dégager le ballon sur le second but nantais et parfois à la limite sur les transitions nantaises, il a vécu un match difficile, malgré quelques bons centres en première mi-temps.

Disasi (7): concentré, toujours solide sur ses appuis, il a joué le pompier de service à plusieurs reprises face à Kolo Muani ou Simon. Il se jette mais Moutoussamy le devance sur le second but de Nantes.

Maripan (5): un but, le premier cette saison et depuis plus d’un an, mais aussi une perte de balle coupable sur l’égalisation nantaise. Les contres éclairs de Kolo Muani lui ont fait beaucoup de mal à l’image de cette action où il termine par terre. Touché au genou, il a terminé la rencontre en grimaçant. Décisif en fin de match face à Simon.

Caio Henrique (5): dans l’ensemble, il a bien contrôlé son couloir même s’il manque d’agressivité sur la passe acrobatique de Kolo Muani pour Blas en première mi-temps ou face à Simon en seconde quand ce dernier repiquait dans l’axe. Appliqué pour tirer les corners, il a aussi beaucoup participé au jeu. Dans ce match au cordeau, il l’a souvent joué à l’expérience et avec un brin de vice. Remplacé par Jakobs (86’).

Tchouameni (5): il fait un super retour sur Blas dans la surface et a mis le pied quand il le fallait. Dans l’orientation du jeu, il a été précis. Trop haut sur certaines situations, il a parfois laissé sa défense seule face aux véloces attaquants de Nantes, aucun de ses coéquipiers ne venant compenser. Il rate son penalty.

Vanderson (7): il a déposé un coup franc sur la tête de Maripan pour l’ouverture du score. Percutant sur son côté droit, le Brésilien a remis ça en deuxième période avec un centre magnifique du pied gauche pour Boadu (76’).

Fofana (4): une frappe du gauche qui a frôlé le poteau de Descamps (31’). Il a joué très haut, sans doute trop aux yeux de ses défenseurs qui ont beaucoup subi. Remplacé par Matazo (86’).

Diop (5): déroutant avec ses petits appuis, il a fait mal aux Nantais en première mi-temps. Plus discret après la pause. Remplacé par Boadu (72’), qui a égalisé d’une belle tête croisée, profitant de l’immobilisme de Descamps.

Gelson (5) : un bel enchaînement ponctué d’une frappe sortie par Pallois devant sa ligne (31’). Le Portugais avait des jambes mais, comme souvent, a eu du déchet technique. Remplacé par Volland (72’).

Ben Yedder (4): il s’est créé deux situations en première période mais a manqué de précision (6’, 27’). Une magnifique louche pour Vanderson (59’) qui a failli faire mouche. Le capitaine a également énormément travaillé défensivement. Il a raté son penalty, le premier.