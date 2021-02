Le football est-il encore une fête?

Les jeunes joueurs sont très sollicités, ont des contrats énormes, la publicité... Ils apprennent à devenir des produits. Je ne sais pas s’ils savourent. En tant que spectateur, j’aimerais retrouver la notion de spectacle. Dès fois je regarde des matchs dans mon fauteuil et je m’endors. Ça m’énerve.



Oui la victoire est importante, mais la manière aussi. On s’est moqué de moi car un jour j’ai dit qu’Ousmane Dembelé allait gagner le Ballon d’Or. Mais au moins, il me fait me lever quand il touche la balle parce qu’avec ses dribbles, je ne sais jamais ce qu’il va faire, c’est ça que j’aime. Tous les styles ont le droit d’exister, chacun sa sensibilité.



Le football doit rester un jeu. Je n’ai pas toujours envie que ça joue propre (rires). La saleté ramène de la poussière, des miettes, de l’émotion.

Cette philosophie vous fait penser à un joueur en particulier?

Maradona. C’était un chant à la vie et à la liberté. On aurait dit qu’il était intouchable. Il savait tout faire, il avait zéro défaut. Il était fort, teigneux, solide sur ses jambes, il domptait la balle, il la faisait obéir.

Je l’ai connu à 17 ans. Il était déjà très différent de nous, il avait déjà été envahi par l’argent et la notoriété, mais ce qu’il faisait balle au pied était par moment irrationnel. Bon j’ai joué trois fois contre lui, et à chaque fois les journalistes m’ont mieux noté que lui. Je t’enverrai les coupures de presse (rires).

Quel genre de coéquipier était-il?

Il n’était pas comme nous (rires). Nous pour aller au Clairefontaine argentin, on galérait, on prenait le train, le bus. On mettait deux heures. Lui, il venait avec des grosses cylindrées, un jour une noire, le lendemain une rouge. Il vivait dans un autre monde. Son corps était avec nous mais son imaginaire nous dépassait.

Le match qui vous a le plus fait vibrer?

En tant que joueur, je me souviens d’un de mes premiers matchs. J’avais à peine 19 ans. C’était en Argentine contre le grand Boca Juniors. Je marque le but de la victoire devant 62.000 spectateurs.



A l’époque, il n’y avait pas tous ces filets de sécurité. Bref, j’avais l’impression d’avoir quitté mon corps (rires). J’ai ressenti comme une sorte de plénitude. Je me rappelle avoir traversé les trois quarts du terrain en courant comme un dératé.

A l’AS Monaco, le joueur le plus fort avec lequel vous avez joué?

Manuel Amoros. Tout en étant fort athlétiquement, il avait une très belle maîtrise de la balle. Selon moi, il aurait pu avoir une carrière encore plus belle. Je le comparais à Junior, un latéral brésilien que j’adorais.



Il y aussi eu Bruno Bellone avec sa patte gauche de folie et une certaine insouciance. Il jouait toujours à 3.000 à l’heure. On s’amusait à envoyer la balle le plus près possible du rocher au-dessus du centre d’entraînement de la Turbie (rires). Il fallait taper comme un malade.

Le coach que vous n’avez jamais oublié?

Il y en a eu deux. Monsieur Spinetto, un homme d’une sagesse hors du commun. Il me parlait de persévérance, de force mentale. Son approche du football m’a marqué. Et Jorge Solari. Il m’a tendu la main quand personne ne me voulait.



C’est ça qui m’a permis ensuite de venir en Europe. Ce sont des personnes qui sont là au bon moment avec la bonne parole. On dit souvent qu’il n’y a pas de match retour contre la destinée.

Celui avec qui ça s’est un peu moins bien passé?

Gérard Houllier et Arsène Wenger ne m’ont pas trop favorisé. Ils m’ont fait prendre conscience que j’étais limité, que je n’étais pas un joueur extraordinaire. Dans un sens ils m’ont fait évoluer. La première année, j’avais eu Stefan Kovacs comme coach.



Quand Arsène Wenger est arrivé, il m’a mis à l’écart et a fait venir l’Anglais Mark Hateley. Il n’était pas fort techniquement mais il était hyper costaud de la tête et courait beaucoup. Je l’ai très mal vécu, mais je n’ai aucune rancœur, on en a reparlé après avec Arsène, on a travaillé ensemble. Les entraîneurs doivent faire des choix.

Un moment fort au stade Louis-II?

Mon but victorieux contre Saint-Etienne (2-1) lors de ma première année à Monaco. J’avais marqué un super but : j’avais dribblé deux joueurs, et bim... pied gauche! Tout y était: la préparation de l’action, l’intuition...

Votre meilleure anecdote de vestiaire?

Plutôt des instants de vie. A l’époque, Bruno Bellone avait une super Renault 5 Turbo. C’était un avion. De temps en temps, on partait tous en virée ensemble pour se rendre dans une sorte de club de tennis près de Valbonne. Et à l’époque, il n’y avait pas de barrières aux péages. Je me rappelle de trajets où il passait à 3.000 à l’heure sans s’arrêter.



Toutes les sirènes se mettaient à hurler mais lui était déjà loin (rires). J’étais aussi le voisin de palier de Luc Sonor. Un super ami. Il avait deux petits chiens qu’il tenait en laisse.



Un jour alors qu’on discutait devant la porte, l’un des chiens rentre dans l’ascenseur sans que l’on s’en rende compte. La porte se ferme sur la laisse. Tu aurais vu sa tête. Heureusement, personne n’a appelé l’ascenseur, tu imagines sinon (rires).