Ses enfants refoulés du match OGC Nice-OM à cause de leurs maillots, il s’explique après la polémique

Un tweet et les réseaux s’enflamment. Une heure avant le coup d’envoi du match de football entre Nice et Marseille, ce dimanche à l’Allianz Riviera à 15 heures, un internaute poste une photo de son fils devant l’enceinte. Selon lui, l’accès leur a été interdit sous prétexte que les deux enfants portaient des maillots d’autres clubs que celui de l’OGC Nice.

"Je n’avais pas de maillot ni d’écharpe"

Tombé en fin de semaine, l’arrêté préfectoral interdisant le déplacement des supporters de Marseille dans la capitale azuréenne impliquait une interdiction de porter un équipement aux couleurs du club phocéen aux abords du stade. Certains stadiers auraient visiblement mal compris la consigne. "J’habite dans les Alpes-Maritimes et je suis supporter de l’OM mais je ne comptais même pas aller au stade à la base, contextualise ce père de famille. On a profité de places que mon fils a pu avoir avec un club partenaire. Je savais que les supporters étaient interdits de déplacement et moi je me suis habillé en blanc. Je n’avais pas de maillot ni d’écharpe. J’étais en civil."

"Je pensais que le stadier blaguait"

Ses fils n’avaient pas, non plus, d’équipement aux couleurs olympiennes selon ses dires. "Je leur ai mis un maillot de Manchester United et un autre d’un club tunisien. En plus, les deux maillots étaient rouges. [...] En arrivant à l’entrée, un stadier me dit que les petits ne peuvent pas rentrer. Je pensais qu’il blaguait, mais il m’a dit que tout autre maillot que celui de l’OGC Nice était interdit, qu’il s’agissait des consignes. Ils m’ont parlé de l’arrêté préfectoral, mais moi je n’avais pas vu d’interdiction de porter un autre maillot."

Et pour cause, le document ne parlait pas de ce genre d’interdiction. "Ma femme est allée chez Action acheter deux maillots et deux shorts, parce que les shorts étaient aussi interdits, regrette-t-il au bout du fil. On a pu rentrer avec ces tenues neutres et on a vu des personnes qui portaient d’autres tenues que celles de Nice. Je suis retourné voir la personne pour lui demander pourquoi eux avaient pu rentrer, il m’a dit qu’il y avait toujours des failles, qu’ils avaient pu passer par une autre entrée."

Le club veut comprendre

Le club niçois a pris contact avec Kevin pour essayer d’éclairer la situation, assurant dans la soirée qu’il "n’y avait aucune consigne d’interdire les maillots d’autres clubs", photos de supporters habillés sous d’autres couleurs à l’appui. "Nous allons tirer cette affaire au clair en interne", assure l’OGC Nice. L’Azuréen ne souhaite pas polémiquer: "le club a voulu savoir ce qu’il s’était passé, ils se sont excusés. [...] Je ne veux pas leur causer du tort. Je pense que ça ne vient pas d’eux mais de la sécurité. Peut-être que la consigne n’a pas été comprise à cette entrée-là..."

1. Le prénom a été modifié.