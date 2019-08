Selon un sondage, le maillot de l'ASM termine sur la première marche du podium

L’AS Monaco, premier au classement avant même le premier coup de sifflet de la saison. Non, non, vous ne rêvez pas. Sur le site du quotidien sportif L’Équipe, les Asémistes trustent le haut de l’affiche après le résultat d’un sondage sur les… maillots de Ligue 1.

On ne dit pas là que ce plébiscite vaut parole d’évangile – les avis pouvant diverger d’un sondage à un autre – mais il est vrai que la tunique rouge et blanche signée Kappa ne laisse pas indifférente. L’ASM devance Anger SCO, et son maillot aux bandes verticales noires et blanches rappelant celui de la Juventus de Turin, ainsi que celui de l’ennemi niçois.

"Son nouvel équipementier Kappa a proposé une tunique retravaillée avec une diagonale abaissée, un col Mao et un imprimé à losanges qui fait référence aux armoiries de la Principauté", écrit le site sportif.

Après vingt d’absence, l’équipementier italien est revenu sur le Rocher pour six saisons, succédant à la marque à la virgule, Nike. "Notre marque a besoin de têtes de gondole et Monaco en sera une. Monaco n’avait peut-être plus le sentiment de l’être avec Nike et préfère être n°1 avec une nouvelle marque qui lui apportera beaucoup de souplesse, d’investissements personnels et de supports", confiait François-Xavier Chupin, directeur Europe Kappa lors du dévoilement du maillot domicile.

Le maillot extérieur, lui, a été dévoilé le 24 juillet. Noir pour la couleur principale et doré pour les autres éléments, il se veut "glamour". Sur les ventes en boutique, pas de chiffres communiqués par le club. Mais un retour, semble-t-il, positif des supporters. "Ils ont été très bien accueillis. Kappa a fait un super travail et le maillot extérieur est sublime, confie Yayou, un supporter actif sur Twitter. Certains râlent pour la “fausse” diagonale mais ce sont les goûts et les couleurs…"

Le troisième maillot, lui, sera présenté officiellement dans les prochains jours.