Schmeichel ou Bulka, Todibo pas pressé de partir... on fait le point sur l'effectif de l'OGC Nice

Gardiens: la guerre des nerfs

Schmeichel ou Bulka? Bulka ou Schmeichel? Francesco Farioli, ancien gardien amateur et coach spécifique à ses débuts, a des attentes très précises pour le poste. Le technicien italien attend de son numéro un qu’il soit le premier relanceur de son équipe et, donc, un joueur de champ à part entière dans les phases de possession.

Dans le registre du jeu au pied, Schmeichel est plus à l’aise que Bulka, ce qui pourrait avoir une incidence dans le choix du numéro un. Or, le gardien polonais n’acceptera pas de rester sur le banc une saison de plus. Il a changé d’agent cet été et fait passer le message. Un prêt n’est donc pas à exclure, à moins que les dirigeants niçois réussissent à "sortir" Schmeichel, qui n’en a pas une envie folle à deux ans de la fin de son bail. "Le marché des gardiens est difficile", nous a confié un agent.

​Défenseurs: Todibo pas pressé

Sous contrat jusqu’en 2027, Jean-Clair Todibo devrait entamer sa quatrième saison sous le maillot niçois. Approché par de nombreux clubs ces derniers mois (Naples, Paris, Newcastle, Aston Villa, West Ham...), l’ancien du Barça n’est absolument pas contre l’idée de porter le Gym vers les sommets espérés et, surtout, de jouer l’Euro 2024, son grand objectif. Viendra alors le temps de s’envoler pour un transfert record - le Gym a fixé la barre à 40/50 millions d’euros - et un club du gratin européen. Selon nos informations, des écuries saoudiennes ont pris des renseignements mais Todibo n’a pas ouvert la porte.

A droite, Jordan Lotomba a une belle cote sur le marché des transferts mais les dirigeants niçois ne sont pas intéressés par une vente de leur latéral le plus fiable.

Youcef Atal, lui, poursuit sa préparation, sans blessure. A un an de la fin de son contrat, l’international algérien a des touches à l’étranger (Qatar, Arabie Saoudite).

Sur le côté gauche, Melvin Bard va voir débarquer un concurrent dans les prochaines semaines. En attendant, l’ancien Lyonnais occupe le poste, à moins que Farioli ne décide de basculer Lotomba à gauche et faire confiance à Atal.

​Milieux: du beau monde!

Si Khephren Thuram ne part pas dans un top club (Paris, Liverpool, Bayern Munich) - ce qui est la tendance -, il ne restera plus que deux places dans l’entrejeu. L’une d’elles est promise à Morgan Sanson. Il faudra alors trancher entre Hicham Boudaoui et Youssouf Ndayishimiye pour le rôle de sentinelle. Bon courage ! Par son profil technique et percutant, Alexis Claude-Maurice pourrait tirer son épingle du jeu.

​Attaquants: Boga, à gauche toute

Acheté pour plus de quinze millions d’euros, Jérémie Boga n’est pas venu pour s’asseoir sur le banc. Il devrait débuter le championnat sur le côté gauche de l’attaque, son poste de prédilection. Sofiane Diop a intérêt à sortir le grand jeu et faire mieux que la saison dernière pour s’imposer dans le onze. En pointe, Terem Moffi semble intouchable.

À droite, Gaëtan Laborde et Badredine Bouanani se partagent le temps de jeu depuis le début de la préparation. En cas de bonne opportunité, il n’est pas exclu de voir le Gym bouger pour se renforcer sur cette aile.

D’autant que Laborde, valeur sûre de la Ligue 1 depuis plusieurs années, reste une option pour plusieurs bons clubs européens.